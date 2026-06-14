Повне перезавантаження: Рассел поділився подробицями про перемогу у кваліфікації Гран-прі Барселони

Британський пілот Мерседес Джордж Рассел поділився подробицями своєї підготовки до Гран-прі Барселони-Каталуньї Формули 1 та розповів, що намагався копіювати свого зіркового одноклубника італійця Андреа Кімі Антонеллі.

Його слова передає Sky Sports.

"Я повністю перезавантажився перед цими вихідними, і з самого початку FP1 ми у кожному колі трималися у першій двійці. Це те, чим я найбільше пишався і що мене найбільше тішило після такої важкої серії результатів з різних причин.

Тож – повне перезавантаження. Ніколи не знаєш, як все складеться, але я справді знову відчув свій ритм, справді почувався комфортно в машині – так само, як на початку року. Тож за ці результати я щиро вдячний команді та всім, хто підтримував мене протягом цих кількох тижнів".