Повне перезавантаження: Рассел поділився подробицями про перемогу у кваліфікації Гран-прі Барселони
Британський пілот Мерседес Джордж Рассел поділився подробицями своєї підготовки до Гран-прі Барселони-Каталуньї Формули 1 та розповів, що намагався копіювати свого зіркового одноклубника італійця Андреа Кімі Антонеллі.
Його слова передає Sky Sports.
"Я повністю перезавантажився перед цими вихідними, і з самого початку FP1 ми у кожному колі трималися у першій двійці. Це те, чим я найбільше пишався і що мене найбільше тішило після такої важкої серії результатів з різних причин.
Тож – повне перезавантаження. Ніколи не знаєш, як все складеться, але я справді знову відчув свій ритм, справді почувався комфортно в машині – так само, як на початку року. Тож за ці результати я щиро вдячний команді та всім, хто підтримував мене протягом цих кількох тижнів".
За словами 28-річного автогонщика, він довгий час намагався імітувати стиль свого молодого партнера по команді Антонеллі, проте це не дало результатів, й він вирішив довіритися своїй спортивній інтуїції.
"Кімі показував такі чудові результати, що я спробував просто скопіювати те, що працювало у нього, але це не спрацювало у мене. Я подумав: „Тут мені треба довіряти власному чуттю", і щось підказувало мені, що я маю йти своїм шляхом. Я дуже радий, що так і зробив".
Нагадаємо, у суботу, 13 червня, у межах Гран-прі Барселони-Каталуньї Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел із результатом 1:14.679. Друге місце посів його колишній напарник Льюїс Гамільтон, а третім доїхав Антонеллі.