Хаджар – новий пілот Рейсінг Буллз

20-річний франко-алжирський автогонщик Ісак Хаджар став основним пілотом команди Рейсінг Буллз.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Хаджар виступав у Формулі-2 та був резервним гонщиком Ред Булл та РБ. Він стане заміною Ліама Лоусона, який напередодні став партнером Макса Ферстаппена.

"Ми вітаємо Ліама з переходом у Ред Булл. Як братська команда та інкубатор талантів Формули-1, ми бачимо нашу стратегічну мету в тому, щоб виховувати наших пілотів для підготовки до наступного етапу. Цей крок і залучення Ісака до Рейсінг Буллз є свідченням нашої давньої прихильності до розвитку кращих молодих гонщиків в автоспорті, а також підтвердженням концепції молодіжної програми Ред Булл", – розповів генеральний директор команди Пітер Баєр.

BREAKING: Isack Hadjar joins RB for the 2025 season



The F2 graduate will replace Liam Lawson, who heads to Red Bull #F1 pic.twitter.com/4IUfgZ1A4V — Formula 1 (@F1) December 20, 2024

Нагадаємо, Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу.