Хаджар – новий пілот Рейсінг Буллз
20-річний франко-алжирський автогонщик Ісак Хаджар став основним пілотом команди Рейсінг Буллз.
Про це повідомляє пресслужба команди.
Хаджар виступав у Формулі-2 та був резервним гонщиком Ред Булл та РБ. Він стане заміною Ліама Лоусона, який напередодні став партнером Макса Ферстаппена.
"Ми вітаємо Ліама з переходом у Ред Булл. Як братська команда та інкубатор талантів Формули-1, ми бачимо нашу стратегічну мету в тому, щоб виховувати наших пілотів для підготовки до наступного етапу.
Цей крок і залучення Ісака до Рейсінг Буллз є свідченням нашої давньої прихильності до розвитку кращих молодих гонщиків в автоспорті, а також підтвердженням концепції молодіжної програми Ред Булл", – розповів генеральний директор команди Пітер Баєр.
Нагадаємо, Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу.