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Хаджар – новий пілот Рейсінг Буллз

Олександр Булава — 20 грудня 2024, 12:33
Хаджар – новий пілот Рейсінг Буллз

20-річний франко-алжирський автогонщик Ісак Хаджар став основним пілотом команди Рейсінг Буллз.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Хаджар виступав у Формулі-2 та був резервним гонщиком Ред Булл та РБ. Він стане заміною Ліама Лоусона, який напередодні став партнером Макса Ферстаппена.

"Ми вітаємо Ліама з переходом у Ред Булл. Як братська команда та інкубатор талантів Формули-1, ми бачимо нашу стратегічну мету в тому, щоб виховувати наших пілотів для підготовки до наступного етапу.

Цей крок і залучення Ісака до Рейсінг Буллз є свідченням нашої давньої прихильності до розвитку кращих молодих гонщиків в автоспорті, а також підтвердженням концепції молодіжної програми Ред Булл", – розповів генеральний директор команди Пітер Баєр.

Нагадаємо, Макс Ферстаппен достроково став чемпіоном світу сезону-2024 за два етапи до фінішу.

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