Неймовірно – знову опинитися на найвищій сходинці: Расселл прокоментував перемогу на Гран-прі Австрії

Пілот Мерседес Джордж Расселл після перемоги на восьмому етапі Формули-1 Гран-прі Австрії заявив, що він дуже радий повернутися на перше місце у змаганнях.

Його слова передає Sky Sports.

"Неймовірно – знову опинитися на найвищій сходинці. Минуло трохи часу, тож сьогодні ввечері я точно насолоджуватимуся цією перемогою. Ми з командою доклали чимало зусиль, щоб повернутися на правильний шлях. Звісно, у певний момент у нас був складний період. Макс і Ред Булл були неймовірно швидкими цього вікенду, тож велика їм подяка. Мені доводилося витискати максимум з кожного кола, і я знав, наскільки швидкими були хлопці позаду. Кімі цього сезону був надзвичайно швидким, тому на кожному колі я стежив за табло з часом".

Нагадаємо, що Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Австрії, реалізувавши поул-позицію та випередивши гонщика Ред Булл Макса Ферстаппена та напарника по команді Андреа Кімі Антонеллі.

Зауважимо, що ця перемога дозволила британському пілоту набрати 25 очок та повернути собі другу сходинку в загальному заліку, а також скоротити відставання від лідера чемпіонату Антонеллі до 40 залікових пунктів.

Наступний етап, Гран-прі Великої Британії, пройде 3-5 липня на легендарному автодромі "Сільверстоун".