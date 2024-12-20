Гамільтон у Феррарі, 3 дебютанти та інші зміни стартової решітки у 2025 році

Уже понад 5 років команди Формули-1 не радують вболівальників автоспорту великими перестановками на стартовій решітці. Востаннє понад 10 змін у колективах відбулося між сезонами 2018 та 2019 року. Саме тоді дебютували Шарль Леклер, Ландо Норріс, Джордж Рассел, Алекс Албон, перший повноцінний сезон провів Антоніо Джовінацці, а Фернандо Алонсо попрощався з Формулою-1.

Сьогодні, 20 грудня, команда Рейсінг Буллз оголосила свого другого пілота на наступний рік після чого остаточно визначилася стартова решітка Формули-1 сезону-2025.

Чемпіон вирішив нагадати вам, які зміни відбулися протягом 2024 року та кого слід очікувати у болідах Ф-1 вже в наступній кампанії "королеви автоспорту".

Макларен та Астон Мартін

Лише дві команди обійшлися без замін після сезону-2024. Макларен має двох молодих, швидких пілотів, які принесли "помаранчевим" першу перемогу в Кубку конструкторів з 1998-го. Підстав для замін Ландо Норріса та Оскара Піастрі дійсно немає, єдиною проблемою британської команди стали амбіції австралійського пілота, що навряд чи стане "вторікеллою" для Норріса і працюватиме на перемогу британця в особистому заліку.

Макс Ферстаппен та Ландо Норріс Getty Images

Інша ситуація склалася в Астон Мартін. 43-річний Фернандо Алонсо продовжує демонструвати кращі результати за сина власника команди, Ленса Стролла. Підписання Едріана Ньюї дає віру іспанській легенді Формули-1, що після зміни регламенту у 2026 році Астон Мартін зможуть боротися за найвищі місця, а збереження своєї прописки у Ф-1 Строллом-молодшим не обговорюється, поки батько зацікавлений в інвестиціях у "королеву автоспорту".

Ред Булл та Рейсінг Буллз

Дві команди, які були створені концерном з виробництва енергетичних напоїв Red Bull, провели доволі традиційну "рокіровку", хоч і в головних "биків" не відбувалося змін з 2020 року. Попри все результати Серхіо Переса протягом сезону лише погіршувалися, а рекордна в історії різниця очок між пілотами за підсумками року стало сигналом для керівництва австрійської команди про необхідні заміни, попри ймовірні фінансові втрати.

Серхіо Перес після перемоги на Гран-прі Сахіра-2020 Getty Images

Піднятися до основи міг і Юкі Цунода, в Ред Булл сватали Франко Коллапінто та багатьох інших. Гельмут Марко та Крістіан Хорнер зупинилися на кандидатурі Ліама Лоусена, що посеред сезону-2024 замінив Даніеля Ріккардо і заробив 4 очки за шість повних гонок. Водночас напарником Цуноди в Рейсінг Буллз став 20-річний франко-алжирський пілот Ісак Хаджар, про підписання якого оголосили лише сьогодні. Зазначимо, що Хаджар став другим у Формулі-2 цього сезону, однак про його талант висловився Крістіан Хорнер, зауваживши, що француз показав на тестах кращі показники за досвідченішого японця.

Альпін та Вільямс

Також по одній заміні в міжсезоння провели колективи Альпін та Вільямс. Свої місця в командах зберегли П'єр Гаслі та Александр Албон відповідно. І якщо Гаслі отримав у напарники новачка, 21-річного Джека Дуена, який є сином 5-разового чемпіона світу MotoGP, Міка Дуена, то Александр Албон, ледь не вперше після відходу з Ред Булл матиме суперника досвідченішого і титулованішого – Карлоса Сайнса.

Молодий Джек Дуен не буде абсолютним дебютантом Формули-1, адже зі скандалом австралієць проїхав у заключній гонці нинішнього сезону. Бойового пілота Альпін Естебана Окона "висадили" з боліду на Гран-прі Абу-Дабі, де Дуен і зміг проїхати свою першу гонку в Ф-1, фінішувавши 15-м. Зазначимо, що 21-річний австралійський пілот у 2023 році ставав третім у Формулі-2, а увесь 2024 рік він провів у статусі резервного пілота французької команди.

Карлос Сайнс-молодший після доволі успішного етапу кар'єри в Феррарі, де він зумів завоювати 4 перемоги (2 цього року), перейшов до Вільямс, які йому обіцяли великий потенціал та майбутні перемоги. Іспанець може стати лідером команди, а в разі невдачі піти на підвищення, можливо навіть у Ред Булл, де завжди є проблема з другим пілотом.

Карло Сайнс-молодший за болідом Феррарі Getty Images

Хаас та Заубер

Дві команди з двигунами Феррарі вирішили змінити склад пілотів кардинально. Троє гонщиків з чотирьох тимчасово чи остаточно покинули Формулу-1, серед таких – Кевін Магнуссен, Гуаньюй Чжоу та Вальтері Боттас. Лише Ніко Гюлькенберг зумів зберегти своє місце в Ф-1 змінивши Гаас на Заубер, який у 2026 році стане Ауді.

Боттас повернувся до Мерседес у якості резервного пілота, однак вже наступного року до "королеви автоспорту" приєднається одинадцята команда, Каділлак, де ми можемо побачити фіна або ж китайця Гуаньюй Чжоу, який досі не знайшов собі місця в паддоку. Кевін Магнуссен після 10-річної кар'єри у Формулі-1 та одного подіуму, схоже, що піде на пенсію.

До Заубер окрім Гюлькенберга приєднається чемпіон Формули-2 цього сезону Ґабріель Бортолето, який нещодавно отримав приз "новачок року" від FIA. Також позитивний коментар щодо майбутнього бразильця в Формулі-1 надав 2-разовий чемпіон світу Фернандо Алонсо.

У Хаас також зібрався збалансований склад пілотів з досвідченого Естебана Окона та молодого Олівера Бермана, який проїхавши 3 гонки в цьому сезоні Формули-1 (одну за Феррарі та 2 за Хаас) зумів заробити сім очок та фінішувати 18 в особистому заліку пілотів. 28-річний Окон дебютував у Ф-1 ще у 2016 році і Хаас стане уже четвертою командою для француза, якщо не враховувати рік, який він провів у 2019-му в складі Мерседес на позиції резервного пілота. Естебан програв внутрішньокомандну боротьбу П'єру Гаслі в Альпін і тепер ризикує або розбити 19-річного Бермана або провалитися і програти конкуренцію молодому британцю.

Естебан Окон Getty Images

Мерседес та Феррарі

Головні перестановки відбулися між німецькою командою Мерседес та італійською Феррарі. Про перехід 7-разового чемпіона Формули-1 Льюїса Гамільтон в стан Скудерії могли думати лише відчайдушні мрійники, однак сер Льюїс вирішив закінчити свою кар'єру саме в стані "червоних".

Поступився своїм місцем для легендарного британського пілота Карлос Сайнс, який заявив, що розуміє, чому саме йому довелося поступитися болідом, адже Шарль Леклер залишається головною зіркою та надією "тіфозі" в довгостроковій перспективі.

На заміну супертитулованого Гамільтона до "срібних стріл" приєднався 18-річний Андреа Кімі Антонеллі, який промчався по юніорських серіях та швидко привернув увагу Тото Вольфа, який вирішив запросити його до першої команди у 2025 році.

Льюїс Гамільтон святкує сьоме чемпіонство у Формулі-1 Getty Images

Інтриги сезону

Після неймовірно цікавого сезону-2024 на нас попереду очікує останній рік перед зміною регламенту, що може бути ще більш неочікуваним. Велика кількість новачків та змін серед команд, боротьба Макларен, Феррарі, Ред Булл та Мерседес за Кубок Конструкторів, а також битва за чемпіонство в особистому заліку.

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Чи зможе Макс Ферстаппен здобути п'ятий титул поспіль? Чи вийде у Ландо Норріса реалізувати свої амбіції на надшвидкому Макларені або Льюїс Гамільтон все ж завершить свою історію з восьмим чемпіонським титулом у складі Феррарі? А як щодо Мерседес і боротьби Кімі Антонеллі та Джорджа Расселла.

Ці та інші інтриги будуть розкриватися вже через 85 днів, коли стартуватиме новий сезон Формули-1. Уже 16 березня 2025 року в Мельбурні, Австралія, ми спостерігатимемо за першою гонкою сезону, а підсумуємо усі події прийдешнього року після традиційного Гран-прі Абу-Дабі, що завершить цикл з 24 етапів сезону-2025.