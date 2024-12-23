Міхаель Шумахер уперше стане дідусем

Міхаель та Корінна Шумахери скоро стануть дідусем та бабусею – їхня донька Джина-Марія чекає на первістка.

Про це Джина повідомила в Instagram.

"З нетерпінням чекаємо на появу нашої маленької дівчинки", – написала донька "Червоного Барона".

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Семиразовий чемпіон світу Формули-1 вперше стане дідусем. Нагадаємо, що у нього також є син Мік, який два роки виступав у складі Хаас.

Нещодавно з'явилася інформація, що 25-річний німець вирішив залишити роль резервного пілота Мерседес.

Але ця позиція недовго залишалася вільною – роль резервного пілота "срібних стріл" займе Валттері Боттас, який повернеться до німецької команди у 2025 році.