Боттас повернувся до Мерседес у ролі резервного пілота

Фінський гонщик Вальттері Боттас у 2025 році займе місце резервного пілота команди Мерседес.

Про це повідомляє пресслужба німецької стайні.

Вальттері виступав за Мерседес у ролі основного пілота з 2017 по 2021 роки, двічі здобувши титул віцечемпіона серії. 35-річний фін виступає у Формулі-1 із 2013 року.

За підсумками минулого сезону Боттас виступав за Заубер та став 22-м у чемпіонаті, не набравши жодного очка. Це був найгірший результат у його кар'єрі.

Основними пілотами наступного сезону в команді будуть британець Джордж Рассел і новачок Формули-1, італієць Андреа Кімі Антонеллі.

Антонеллі змінить у складі команди семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона, який переходить у Феррарі.