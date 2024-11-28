Місце під Боттаса? Шумахер залишить Мерседес після сезону-2024

Мік Шумахер вирішив залишити роль резервного пілота Мерседес після сезону 2024 року.

Про це повідомляє сайт німецької команди.

"Наполеглива праця, старанність і рішучість Міка в ролі резервного гонщика були життєво важливими для команди протягом останніх двох років. Оскільки він переходить до наступного виклику, я хотів би особисто подякувати Міку за його внесок у нашу команду, і ми всі бажаємо йому всього найкращого в його майбутніх починаннях", – заявив керівник команди Тото Вольфф.

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Син великого Міхаеля Шумахера приєднався до срібних стріл в якості резевного гонщика у 2023 році після того, як він втратив місце за кермом боліда у Хаас.

Поряд зі своїми обов'язками на симуляторі команди, 25-річний німець також надавав зворотній зв'язок на трасі під час різних тестів та гонок.

У минулому сезоні він також виступав за Альпін у чемпіонаті світу гонок на витривалість, де вперше піднявся на подіум у Фуджі, Японія.

Ймовірно, місце Міка Шумахера у Мерседес займе Валттері Боттас, на що натякнув Тото Вольфф.