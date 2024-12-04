Колишньому охоронцю Міхаеля Шумахера загрожує в'язниця за змову з шантажем на 12 мільйонів фунтів

Маркуса Фрітше, колишнього співробітника служби безпеки Міхаеля Шумахера, звинуватили у викраденні особистих фотографій з метою шантажу.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними прокуратури, 53-річний Фрітше намагався вимагати у сім'ї Шумахера 12 мільйонів фунтів після того, як його звільнили після восьми років роботи.

Він був прийнятий на роботу за 18 місяців до сумно звісного інциденту в горах у 2013 році.

Після того, як сім'я "Червоного Барона" відмовилася від його послуг, Фрітше став учасником змови з метою вимагання величезної суми.

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Прокурори стверджують, що Фрітше працював зі своїм другом Їлмазом Тозтурканом і його сином Лінсом, щоб зробити близько 1 500 фотографій і 200 відеозаписів, а також викрасти особисті медичні записи.

Фотографії нібито були розміщені на чотирьох USB-накопичувачах і двох жорстких дисках. Фрітше планував викласти їх в Інтернет, якщо він не отримає викуп у розмірі 12 мільйонів.

Змова була реалізована 3 червня, коли Тозтуркан зателефонував родині з прихованого номера, щоб повідомити про фотографії та пригрозити їхньою публікацією.

Потім 11 червня Лінс надіслав фотографії родині, сказавши, що у них є місяць, щоб надіслати 12 мільйонів двома платежами.

Однак через тиждень, 19 червня, Тозтуркан і його син Лінс були заарештовані поліцією в Німеччині.

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Тозтуркану було пред'явлено звинувачення у вимаганні, а Лінсу – у пособництві та підбурюванні до вимагання. Тозтуркан перебуває під вартою, а Лінс і Фрітше звільнені під заставу.

Судовий процес у справі змови відбудеться наступного місяця у німецькому Вупперталі. Прокурор міста Вольф-Тільман Баумерт оголосив у вересні, що розслідування було завершено через три місяці після першого арешту трьох фігурантів справи.

Прокуратура вимагає для обвинувачених щонайменше чотири роки ув'язнення.

Нагадаємо, що влітку цього року брат Міхаеля Ральф, який також був пілотом Формули-1, зробив камін-аут.

Гонщик зізнався, що перебуває у стосунках із чоловіком, розкривши тим самим свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію.