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Знайшов план Б: колишній пілот Заубера отримав місце резервіста у Феррарі

Олексій Погорелов — 5 лютого 2025, 21:00
Чжоу Гуаньюй
Чжоу Гуаньюй
Скудерія Феррарі

Судерія Феррарі оголосила склад резервних пілотів на сезон 2025 року. У цій ролі виступатимуть колишні гонщики Заубер Антоніо Джовінацці та Чжоу Гуаньюй.

Про це італійська команда повідомила на своєму сайті.

Останні три сезони 25-річний китаєць провів за кермом боліда Заубер, будучи напарником Валттері Боттаса. Фінський гонщик теж втратив місце на стартовій решітці Формули-1, після чого він повернувся у Мерседес, також посівши місце резервіста.

Джовінацці не виступає в "королівських гонках", починаючи з 2022 року. У сезоні-2023 31-річний італієць був резервним пілотом Феррарі. У минулому році він виступав за Скудерію у серії WEC в класі гіперкарів.

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Зазначимо, що Чжоу не є незнайомцем для системи Феррарі. У 2015 році він приєднався до академії італійців, які підтримували його у часи виступів у Формулі-4 та Формулі-3. Їхні шляхи розійшлися наприкінці 2018 року.

Варто нагадати, що Чжоу Гуаньюй відіграв найбільшу кількість позицій за всі гонки минулого сезону Формули-1.

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