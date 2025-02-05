Знайшов план Б: колишній пілот Заубера отримав місце резервіста у Феррарі

Судерія Феррарі оголосила склад резервних пілотів на сезон 2025 року. У цій ролі виступатимуть колишні гонщики Заубер Антоніо Джовінацці та Чжоу Гуаньюй.

Про це італійська команда повідомила на своєму сайті.

Останні три сезони 25-річний китаєць провів за кермом боліда Заубер, будучи напарником Валттері Боттаса. Фінський гонщик теж втратив місце на стартовій решітці Формули-1, після чого він повернувся у Мерседес, також посівши місце резервіста.

Джовінацці не виступає в "королівських гонках", починаючи з 2022 року. У сезоні-2023 31-річний італієць був резервним пілотом Феррарі. У минулому році він виступав за Скудерію у серії WEC в класі гіперкарів.

Welcoming Zhou Guanyu back to the Ferrari family as he joins Antonio Giovinazzi as our official reserve driver! Zhou spent four years with the Scuderia Ferrari Driver Academy from 2015 to 2018, and will split reserve driver duties with Antonio for the 2025 season pic.twitter.com/54OLL5uJm7 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 5, 2025

Зазначимо, що Чжоу не є незнайомцем для системи Феррарі. У 2015 році він приєднався до академії італійців, які підтримували його у часи виступів у Формулі-4 та Формулі-3. Їхні шляхи розійшлися наприкінці 2018 року.

Варто нагадати, що Чжоу Гуаньюй відіграв найбільшу кількість позицій за всі гонки минулого сезону Формули-1.