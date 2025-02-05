Чемпіонський тандем: Ферстаппен та Алонсо хочуть разом виступити у 24 години Ле-Мана

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен сказав, що Фернандо Алонсо знає про їхнє спільне бажання виступити у легендарній гонці на витривалість 24 години Ле-Мана.

Чотириразового чемпіона світу Формули-1 цитує Mirror.

"Це в глибині нашої свідомості, ми знаємо, що хочемо це зробити. Подивимося, що буде далі. Багато чого може статися. Є багато чудових гонщиків, з якими можна об'єднатися. У мене також багато друзів, які беруть участь у перегонах, тож буде важко обрати когось одного", – сказав Ферстаппен.

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При цьому 27-річний нідерландець пригадав, що його батько Йос Ферстаппен більше не хоче брати участь у цьому заїзді.

"Він все ще дуже хороший в цьому, але у нього більше немає бажання цього робити. Він просто більше не хоче цим займатися".

Нагадаємо, що Фернандо Алонсо є дворазовим переможцем 24 годин Ле-Мана. 43-річний іспанець вигравав гонку два роки поспіль (2018, 2019).

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