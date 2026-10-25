Антонеллі впевнено виграв гонку Гран-прі США, однак не став чемпіоном світу
Італійський гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем 18 етапу Формули-1 – Гран-прі США.
Лідер загального заліку стартував з поул-позиції і впевнено реалізував стратегію одного піт-стопа.
Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, третім став лідер Ред Булл Макс Ферстаппен. Обидва пілоти їхали на альтернативному плані з двома змінами гуми.
Зауважимо, що Антонеллі міг стати чемпіоном світу після перемоги в США, однак для цього йому окрім перемоги необхідно було розраховувати на те, щоб конкуренти в обличчі Джорджа Расселла та Льюїса Гамільтона фінішували не вище 9 та 6 місця відповідно.
Вже наступного тижня італієць стане чемпіоном Формули-1, якщо фінішує не нижче 9 місця.
Підсумкові результати Гран-прі США
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Ландо Норріс (Макларен);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Габріел Бортолето (Ауді);
- Естебан Окон (Хаас);
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
- Серхіо Перес (Каділлак);
Зійшли
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 365;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 242;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 241;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 236;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 233;
- Ландо Норріс (Макларен) – 211;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 144;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 105;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 77;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 23;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Кубок конструкторів
- Мерседес – 607;
- Феррарі – 474;
- Макларен – 355;
- Ред Булл – 355;
- Рейсінг Буллз – 102;
- Альпін – 69;
- Хаас – 30;
- Ауді – 23;
- Вільямс – 12;
- Астон Мартін – 7;
- Каділлак – 0.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. "Королева автоспорту" завітає до сонячної Мексики, де проходитиме одноіменний етап.