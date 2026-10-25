Антонеллі впевнено виграв гонку Гран-прі США, однак не став чемпіоном світу

Італійський гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем 18 етапу Формули-1 – Гран-прі США.

Лідер загального заліку стартував з поул-позиції і впевнено реалізував стратегію одного піт-стопа.

Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, третім став лідер Ред Булл Макс Ферстаппен. Обидва пілоти їхали на альтернативному плані з двома змінами гуми.

Зауважимо, що Антонеллі міг стати чемпіоном світу після перемоги в США, однак для цього йому окрім перемоги необхідно було розраховувати на те, щоб конкуренти в обличчі Джорджа Расселла та Льюїса Гамільтона фінішували не вище 9 та 6 місця відповідно.

Вже наступного тижня італієць стане чемпіоном Формули-1, якщо фінішує не нижче 9 місця.

Підсумкові результати Гран-прі США

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Шарль Леклер (Феррарі); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Ландо Норріс (Макларен); Ісак Аджар (Ред Булл); Оскар Піастрі (Макларен); Джордж Рассел (Мерседес); Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз); П'єр Гаслі (Альпін); Ніко Гюлькенберг (Ауді); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Габріел Бортолето (Ауді); Естебан Окон (Хаас); Ленс Стролл (Астон Мартін); Фернандо Алонсо (Астон Мартін); Алекс Албон (Вільямс);

Карлос Сайнс-мол. (Вільямс); Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 365; Джордж Расселл (Мерседес) – 242; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 241; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 236; Шарль Леклер (Феррарі) – 233; Ландо Норріс (Макларен) – 211; Оскар Піастрі (Макларен) – 144; Ісак Аджар (Ред Булл) – 105; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 77; П'єр Гаслі (Альпін) – 42; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 23; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 607; Феррарі – 474; Макларен – 355; Ред Булл – 355; Рейсінг Буллз – 102; Альпін – 69; Хаас – 30; Ауді – 23; Вільямс – 12; Астон Мартін – 7; Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. "Королева автоспорту" завітає до сонячної Мексики, де проходитиме одноіменний етап.