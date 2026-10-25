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Антонеллі впевнено виграв гонку Гран-прі США, однак не став чемпіоном світу

Станіслав Лисак — 25 жовтня 2026, 23:43
Антонеллі впевнено виграв гонку Гран-прі США, однак не став чемпіоном світу
Getty Images

Італійський гонщик Мерседес Андреа Кімі Антонеллі став переможцем 18 етапу Формули-1 – Гран-прі США.

Лідер загального заліку стартував з поул-позиції і впевнено реалізував стратегію одного піт-стопа.

Другим фінішував Шарль Леклер на Феррарі, третім став лідер Ред Булл Макс Ферстаппен. Обидва пілоти їхали на альтернативному плані з двома змінами гуми.

Зауважимо, що Антонеллі міг стати чемпіоном світу після перемоги в США, однак для цього йому окрім перемоги необхідно було розраховувати на те, щоб конкуренти в обличчі Джорджа Расселла та Льюїса Гамільтона фінішували не вище 9 та 6 місця відповідно.

Вже наступного тижня італієць стане чемпіоном Формули-1, якщо фінішує не нижче 9 місця.

Підсумкові результати Гран-прі США

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  2. Шарль Леклер (Феррарі);
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  5. Ландо Норріс (Макларен);
  6. Ісак Аджар (Ред Булл);
  7. Оскар Піастрі (Макларен);
  8. Джордж Рассел (Мерседес);
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
  10. П'єр Гаслі (Альпін);
  11. Ніко Гюлькенберг (Ауді);
  12. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  13. Габріел Бортолето (Ауді);
  14. Естебан Окон (Хаас);
  15. Ленс Стролл (Астон Мартін);
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  17. Алекс Албон (Вільямс);
  18. Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
  19. Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

Залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 365;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 242;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 241;
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 236;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 233;
  6. Ландо Норріс (Макларен) – 211;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 144;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 105;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 77;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 38;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 23;
  14. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 13;
  15. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  16. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 7;
  17. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  18. Естебан Окон (Хаас) – 7;
  19. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 607;
  2. Феррарі – 474;
  3. Макларен – 355;
  4. Ред Булл – 355;
  5. Рейсінг Буллз – 102;
  6. Альпін – 69;
  7. Хаас – 30;
  8. Ауді – 23;
  9. Вільямс – 12;
  10. Астон Мартін – 7;
  11. Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. "Королева автоспорту" завітає до сонячної Мексики, де проходитиме одноіменний етап.

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