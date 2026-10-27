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Рассел – про особистий залік Формули-1: Головне виграти Кубок конструкторів

Володимир Максименко — 27 жовтня 2026, 13:50
Рассел – про особистий залік Формули-1: Головне виграти Кубок конструкторів
Джордж Рассел
Getty Images

Пілот команди Мерседес Джордж Рассел висловився про свою невдачу в боротьбі за чемпіонський титул та важливість Кубку конструкторів.

Слова британця наводить ESPN.

Гонщик розповів, що не планує принципово боротись за друге місце, а головним завданням вже є допомогти команді виграти Кубок конструкторів.

"Звісно, я хотів би фінішувати краще за інших, але друге, третє, п'яте місце – немає різниці. Якщо не перемога в заліку – все інше байдуже Це не чемпіонство.

Головне – виграти Кубок конструкторів", – розповів Рассел.

Зазначимо, що після Гран-прі США у британця залишились суто математичні шанси на чемпіонство – у його активі 242 очки, тоді як Кімі Антонеллі має 365 балів.

У Кубку конструкторів Мерседес посідає перше місце за п'ять ГП до завершення сезону – 607 очок. На другому місці Феррарі, які мають 474 пунктів.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень. "Королева автоспорту" завітає до сонячної Мексики, де проходитиме одноіменний етап. 

Нагадаємо, у гонці в Остіні перемогу святкував лідер заліку Антонеллі.

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