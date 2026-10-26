Чемпіонський виступ Антонеллі, скандали навколо траси та битва за друге місце в заліку: підсумки Гран-прі США

До завершення сезону Формули-1 залишилось зовсім трохи і ми подолали ще одну позначку на шляху до фіналу чергового неймовірного року для "королеви автоспорту".

Гран-прі США міг подарувати нам нового чемпіона, однак обмежився черговим етапом, де лідер загального заліку довів заслуженість майбутнього титулу, до якого залишилось зробити один крок.

Про це та інші найцікавіші події етапу в Остіні ми поговоримо в традиційних підсумках вікенду.

Скандали етапу

Увесь вікенд в США був пов'язаний з різноманітними скандалами. Почалось усе зі змін за межами треку, що зіпсувала один з найкрасивіших видів у всьому спорті.

Пейзаж першого повороту на трасі "Америк" був зіпсований новим клубним будинком під назвою "Кільце". Приватний клуб відкриється лише у 2027 році, а за чутками вступний внесок становитиме від 500 тисяч до 1 млн доларів.

Then 🆚 now: F1 at Turn 1 in Austin 👀 The landscape looking up at the first turn at COTA has changed dramatically over the past 12 months thanks to the brand new clubhouse called “The Circuit”. The official private members club will open in 2027 and is rumoured to have an initiation fee of between $500,000 to $1mil. — Motor Sport magazine (@Motor_Sport) October 25, 2026

А ось де змін не відбулось, так це в стані самого треку. Макс Ферстаппен був одним з тих, хто найбільше скаржився на покриття та вибоїни, що завдавали пілотам чимало болю.

Нідерландець навіть заявив, що був змушений вживати знеболювальні, чого він зазвичай не робить.

У відповідь на це власник треку Бобі Епштейн заявив, що траса в хорошому стані і є лише одна вибоїна, яку не просто усунити. Відповідь Ферстаппена не забарилась:

"Я запрошую його проїхати на моїй машині. Думаю, після п'яти кіл йому доведеться вийти, і він більше не зможе ходити".

4-разовий чемпіон світу вкорте став рупором пелотону, озвучивши важливу проблему, на яку без суспільного розголосу та осуду ніхто не зважав, враховуючи побитий рекорд відвідувачів за вікенд для етапу – 467 тисяч фанатів за три дні змагань.

Ну а на завершення скандального вікенду можна згадати освистування соратника Дональда Трампа та республіканського сенатора Теда Круза, що вручав головний приз переможцю гонки.

Embarrassing. Republican senator and Trump supporter @tedcruz brutally booed by the Austin crowd on the F1 podium. 🇺🇸 #COTA https://t.co/vgSgfmCqrH — Antonello Guerrera (@antoguerrera) October 25, 2026

Антонеллі продемонстрував, чому цей рік його

Андреа Кімі Антонеллі виграв вже 9 гонку в сезоні і радше за все, наступного тижня цей 20-річний юнак стане чемпіоном світу.

Італієць вирвав поул у кваліфікації, хоча на практиках Мерседес не виглядав такою домінантною силою. А в гонці Антонеллі ідеально реалізував свій темп та вдалу стратегію. Поки Леклер, Ферстаппен та Норріс боролись за друге місце, Кімі спокійно їхав до чергової перемоги.

https://t.co/9vbTGakLkT — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 24, 2026

У той же час Джордж Расселл вкотре провалився, невдало кваліфікувався, не міг здійснити жодного обгону, отримав 5 секунд штрафу. Цей заїзд ідеально уособлює всього, що відбувалось цього року з гонщиками Мерседес – Антонеллі реалізує болід, Расселл страждає зі своїми проблемами.

На Гран-прі Мексики Антонеллі необхідно не програти партнеру по команді 23 очки, тобто за умови перемоги Расселла, Кімі може фінішувати 9 для здобуття титулу.

А ось що станеться наступного року, коли британський гонщик "срібних стріл" знову матиме чемпіона світу в напарниках, велике питання.

Чи повторить Расселл шлях Ніко Росберга, чи стане другим Вальттері Боттасом – залежить лише від нього.

Феррарі чемпіони п'ятниці, Ферстаппен знову має купу проблем

Якщо не брати до уваги феноменальний та стабільний темп Антонеллі, то головна боротьба з найцікавішою боротьбою на екранах відбувалась між двома друзями за межами треку та принциповими суперниками на трасі, Максом Ферстаппеном та Шарлем Леклером.

Феррарі ще з п'ятниці були швидкими, Леклер був найшвидшим у першому та другому тренуванні, Гамільтон – вже в суботній практиці, однак у кваліфікації через зміну умов Скудерія не показала всієї швидкості – відіграватись довелось у гонці.

І якщо Гамільтон більшість боротьби провів ще на першому колі, то ось Леклер не відпускав Ферстаппена, що на першому відрізку, що на фінальних колах гонки, наздоганяючи Макса на свіжій гумі.

У підсумку "принц Феррарі" таки взяв гору, але цьому передувала значна кількість проблем на боліді Ферстаппена. У нідерландця знову зламалось радіо, і його не могла чути команда, минулого етапу радіо Макса також виходило з ладу.

https://t.co/pEC4MO6VnN — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 25, 2026

Ферстаппен мав проблеми з гальмуваннями двигуном на 30 з 56 кіл, а потім поскаржився і на стратегію та повільний піт-стоп. Усе що могло піти не так для гонщика Ред Булл пішло не так в неділю, однак навіть з цими проблемами віртуальний сейфті карт наприкінці врятував його від Льюїса Гамільтона.

Неймовірна битва за друге місце в кінці чемпіонату

"Якби у Формулі-1 не було Кімі Антонеллі, ми б мали найепічніший фінал сезону в історії".

Трошки забагато пафосу, але лише так можна описати неймовірну битву, що розгорнеться в найближчих кількох гонках за друге місце в загальному заліку пілотів.

Після етапу в США другу сходинку зберіг Джордж Расселл, проте тепер перевага над Льюїсом Гамільтоном складає всього 1 очко. Ще на 5 балів попереду Расселл над Максом Ферстаппеном, 9 очок треба Шарлю Леклеру і 31 Ландо Норрісу в боротьбі за топ-2 сезону.

What a season we’re having https://t.co/ZwRkVtY82O — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) October 25, 2026

Вже у Мексиці розташування пілотів у загальному заліку з групи лідерів може значно змінитись і це тішить, адже боротьба, хоч і не за титул, але буде напружена.

Албон розізлив Фернандо Алонсо

Поки ми спостерігали за боротьбою за позиції в першій трійці позаду відбувались не менш напружені баталії.

Так Алекс Албон у намаганні пройти Фернандо Алонсо пошкодив болід іспанця. Гонщик Вільямс назвав це гоночною ситуацією, та сказав, що йому було доволі весело.

А ось Алонсо було не до сміху.

2-разовий чемпіон світу розкритикував Албона, а потім заявив, що рівень пілотів у командах аутсайдерах дуже низький.

Однак, щоб іспанець не боровся з представниками аутсайдерів та середняків, потрібно, щоб Астон Мартін зробили конкуренту машину, в що віриться доволі складно, враховуючи всі проблеми і чутки про зміну постачальника силової установки.

Схоже, що Ф-1 знову залишиться без Хонди.