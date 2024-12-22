Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Чжоу найбільше за всіх відіграв позицій у сезоні-2024, Алонсо – найбільше за всіх втратив

Олексій Погорелов — 22 грудня 2024, 13:43
Чжоу найбільше за всіх відіграв позицій у сезоні-2024, Алонсо – найбільше за всіх втратив
Чжоу Гуаньюй
Instagram Чжоу Гуаньюй

Формула-1 оприлюднила статистику обгонів кожного пілота, який виходив на стартову решітку в сезоні 2024 року.

У сезоні-2024 найбільше позицій серед усіх відіграв Чжоу Гуаньюй, який представляв Заубер. На рахунку китайця 56 відіграних позицій.

На другому місці розташувався Льюїс Гамільтон (53), третім опинився Кевін Магнуссен (39).

Читайте також :
Для мене він GOAT: новачок Рейсін Буллз сказав, хто його кумир

Примітно, що є пілоти, які вийшли в мінус за цим показником, а саме Ліам Лоусон (-5), Ландо Норріс (-9), Юкі Цунода (-18) та Фернандо Алонсо (-28). А також є Валттері Боттас з нулем відіграних/втрачених позицій.

Формула-1

При складенні рейтинга не враховувалися випадки, коли гонщик сходив з дистанції.

Раніше повідомлялося про голосування керівників команд за найкращого гонщика минулого сезону.

Беззаперечним переможцем у цій номінації став чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.

Фернандо Алонсо Формула 1 Чжоу Гуаньюй

Формула 1

Феррарі першою серед усіх команд Формули-1 розкрила дату презентації нового боліда
Гамільтон у Феррарі, 3 дебютанти та інші зміни стартової решітки у 2025 році
Хаджар – новий пілот Рейсінг Буллз
Боттас повернувся до Мерседес у ролі резервного пілота
Ред Булл затвердив другого пілота на сезон-2025

Останні новини