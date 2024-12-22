Чжоу найбільше за всіх відіграв позицій у сезоні-2024, Алонсо – найбільше за всіх втратив

Формула-1 оприлюднила статистику обгонів кожного пілота, який виходив на стартову решітку в сезоні 2024 року.

У сезоні-2024 найбільше позицій серед усіх відіграв Чжоу Гуаньюй, який представляв Заубер. На рахунку китайця 56 відіграних позицій.

На другому місці розташувався Льюїс Гамільтон (53), третім опинився Кевін Магнуссен (39).

Примітно, що є пілоти, які вийшли в мінус за цим показником, а саме Ліам Лоусон (-5), Ландо Норріс (-9), Юкі Цунода (-18) та Фернандо Алонсо (-28). А також є Валттері Боттас з нулем відіграних/втрачених позицій.

Формула-1

При складенні рейтинга не враховувалися випадки, коли гонщик сходив з дистанції.

Раніше повідомлялося про голосування керівників команд за найкращого гонщика минулого сезону.

Беззаперечним переможцем у цій номінації став чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен.