У Формулі-1 визначились, чи будуть замінювати етапи Гран-прі через воєнні дії на Близькому Сході

Сезон-2026 у Формулі-1 може зазнати змін у розкладі через ескалацію конфлікту на Близькому Сході, але переносів у ньому не очікується.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ходили чутки, що Гран-прі Бахрейну та Саудівської Аравії можуть перенести через напружену ситуацію в регіоні. Називались варіанти зі Стамбулом, Портімао й Імолою.

Згідно ж останньою інформацією, змагання в Сахірі (10-12 квітня) та Джидді (17-19 квітня) все ще перебувають під великим питанням. Проте, якщо їх не вдасться провести, то вони будуть повністю скасовані, адже на організацію заходів не вистачить часу.

Зазначається, що тоді кампанія триватиме не 24, а 22 етапи й у квітні буде тривала пауза. Остаточне рішення буде ухвалено не пізніше 20 березня.

"Перш за все, наш підхід – це безпека всіх зацікавлених сторін. Ми не хочемо робити жодних заяв сьогодні, бо ситуація розвивається, і у нас ще є час, щоб ухвалити правильне рішення", – сказав президент Формули-1 Стефано Доменікалі.

Нагадаємо, що перший Гран-прі сезону-2026 прийматиме Мельбурн. Кваліфікація відбудеться 7 березня, а гонка на наступний день.

