Мені обіцяли Формулу-1, але підписали Піастрі, – чотириразовий чемпіон IndyCar звинуватив Макларен у брехні

Чотириразовий чемпіон світу серії IndyCar Алекс Палоу продовжує свою конфронтацію з командою Формули-1 Макларен.

Про це повідомляє Motorsport.

Палоу та Макларен стоять по різні сторони барикад у судовому процесі: колектив з Вокінга вимагає від гонщика 20 мільйонів доларів за порушення контрактної угоди.

Іспанець у свою чергу заявив у суді, що британці ввели його в оману, зокрема генеральний директор Зак Браун, який нібито обіцяв йому місце в команді у 2023 році. Але замість Палоу там опинився Оскар Піастрі, чининй лідер особистого заліку Ф-1.

"Під час тестів з Макларен Зак сказав мені, що вірить у те, що ми можемо це зробити, і що він надасть мені всю необхідну підготовку, щоб потрапити до Формули-1. У той час я думав, що він щиро це каже", – сказав Палоу.

За словами Алекса, Браун запевнив його, що прихід Піастрі з Альпін не вплине на його власні шанси отримати місце у Формулі-1. Проте на той момент 28-річний іспанець уже відчував, що втрачає це.

"Я повечеряв із Заком біля Технологічного центру Макларен. Він сказав мені, що це було не його рішення щодо підписання Оскара. Зак сказав, що це було рішення (тодішнього) керівника команди Андреаса Зайдля. Зак сказав мені, що результати Піастрі будуть оцінюватися порівняно з моїми у 2024 році. Зак сказав, що, з його точки зору, Оскар не впливає на мої шанси отримати місце у Формулі-1. Однак, я знав, що все змінилося".

Зазначимо, що сам Зак Браун заперечив будь-які обіцянки дати Алексу Палоу гарантію місця у Формулі-1.

"Я сказав йому, які можливості будуть у Формулі-1. Я ніколи не водив Алекса за носа. Я ніколи не казав, що його розглядатимуть на сезон-2023. Були деякі шанси на потрапляння до Ф-1", – сказав Браун.

Нагадаємо, що Оскар Піастрі виступає за Макларен, починаючи саме з сезону 2023 року. Палоу у свою чергу протягом останніх трьох років незмінно ставав чемпіоном IndyCar.

