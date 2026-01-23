Макларен відсудив 12 мільйонів у чотириразового чемпіона IndyCar

Чотириразовий чемпіон IndyCar Алекс Палоу виплатить Макларену 12 мільйонів доларів компенсації за зірваний перехід в гоночну команду.

Про це повідомляє видання ESPN.

Британська гоночна команда Макларен виграла судовий процес проти Алекса Палоу. Лондонський суд 23 січня ухвалив рішення, згідно з яким Палоу має виплатити Макларену компенсацію в розмірі 12 мільйонів доларів.

Водночас сам гонщик не зазнаватиме збитків. Усі витрати на себе взяла команда Chip Ganassi Racing, за яку Алекс виступає в серії IndyCar.

Спочатку Макларен вимагав компенсацію у розмірі 30 мільйонів, яку потім було зменшено до 20. Зрештою фінальне рішення суду встановило виплату на рівні 12 мільйонів.

Власник Chip Ganassi Racing Чіп Ганасси висловив цілковиту підтримку своєму пілоту.

"Ми сконцентровані на боротьбі за черговий чемпіонський титул та захист нашої перемоги на "Інді-500" 2025 року. Ось де наша енергія, і ось де зосереджений Алекс – на трасі, роблячи те, що йому виходить найкраще: перемагаючи", – сказав Ганассі.

Зазначимо, що Палоу підписав контракт з Макларен у 2022 році, щоб виступати за команду в IndyCar у 2023. Втім, Алекс та і не приєднався до Макларен, хоча залишався тест-пілотом команди Формули-1 у 2023 році.

Макларен стверджувала, що втратила дохід, коли Палоу відмовився від участі перед сезоном 2024 року, і команді довелося шукати іншого пілота.

Нагадаємо, що на початку вересня 2025 року Алекс Палоу став чотириразовим чемпіоном серії IndyCar.