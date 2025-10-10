Претензії на Формулу-1? Наймолодший чемпіон в історії WRC завершить кар'єру, щоб перейти до іншої серії

Дворазовий чемпіон світу WRC Калле Рованпера оголосив про завершення кар'єри у ралі наприкінці цього року.

Про це 25-річний фін повідомив у спеціальному зверненні.

Рованпера збирається змінити ралі на Супер Формулу (японська категорія одномісних автомобілів), яку часто називають найшвидшою серією одномісних гонок у світі після Формули-1.

"Це рішення було нелегким, але я вже деякий час над ним думав. Вже досягнувши стільки всього в ралі в цьому віці, я почав думати про те, які ще можливості в мене є та які ще виклики я хотів би взяти на себе. Це було важке рішення, але воно здається правильним для досягнення моїх наступних мрій та досягнення викликів. Я знаю, що це стрибок у глибину після ралі, але я з нетерпінням чекаю цього, і разом з TGR (Toyota Gazoo Racing) у нас є хороший план, щоб підготуватися якнайкраще та спробувати отримати від цього максимум користі", – сказав Калле.

Рованпера змагатиметься в чемпіонаті за підтримки команди Toyota Gazoo Racing, за яку він виступає в WRC. Майбутню зміну серії у виконанні Калле назвали "переходом, подібного до якого ще ніколи не було в автоспорті".

Калле Рованпера є наймолодшим чемпіоном в історії WRC. У 2022 році він виграв чемпіонат у віці 22 років, побивши рекорд легендарного Коліна МакРея на 5 років. За підсумком сезону-2023 він став дворазовим чемпіоном. Цього року він претендує на свій третій титул.

Очікується, що після Супер Формули Калле Рованпера перейде до Формули-2, претендуючи на місце у Формулі-1 у майбутньому.

Варто зазначити, що минулого року Рованпера вперше випробував боліди Формули-4 та Формули-Рено 3.5 на трасі Ред Булл Ринг. Потім він проїхав кілька кіл за кермом боліда команди Формули-1 Ред Булл старого покоління.

