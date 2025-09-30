Питання десятків мільйонів: Макларен розпочав судовий процес проти чотириразового чемпіона IndyCar

У Лондоні розпочався судовий процес за участю команди Формули-1 Макларен та чотириразового чемпіона світу серії IndyCar Алекса Палоу.

Про це повідомляє RacingNews365.

Згідно з джерелом, вчора, 29 вересня, Палоу побував у суді через суперечку щодо контракту з колективом з Вокінгу.

Палоу дебютував у IndyCar у 2020 році. В середині сезону-2022 іспанський гонщик спростував пресреліз, в якому стверджувалося, що він буде виступати за команду Chip Ganassi Racing у 2023 році. Алекс заявив, що домовився про перехід до Макларен, який швидко підтвердив угоду з іспанцем, але не уточнив, у якій серії гонщик виступатиме.

Очікувалося, що в 2023 році Палоу перейде до команди Arrow McLaren, проте він все ж таки залишився в CGR. Через це Макларен подав на нього до суду.

Зараз у Лондоні триває цивільний судовий процес з метою остаточного врегулювання фінансових питань, пов'язаних з розірванням угоди між Палоу і Макларен. Чинний лідер Кубку конструкторів Ф-1 вимагає від 28-річного гонщика близько 20 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що Палоу ніколи не виступав за Макларен у Формулі-1. На його рахунку тільки участь у першій практиці на Гран-прі США 2022 року.

Нагадаємо, що на початку вересня завершився сезон серії IndyCar, за підсумком якого Алекс Палоу став чотириразовим чемпіоном.

Раніше генеральний директор Макларен Зак Браун підтвердив продаж команди інвесторам з Близького Сходу.