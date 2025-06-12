Стіна чемпіонів у Монреалі: як звичайний бар’єр став легендою Формули-1

У світі Формули-1 чимало трас із багатою історією, кожна з яких зберігає легендарні ділянки з гучними назвами. На старих автодромах кожен поворот, кожна зв'язка несе в собі пам'ять про великі битви.

Але серед них усіх є місце, яке особливо виділяється: це – "Стіна чемпіонів" на трасі імені Жиля Вільньова в Монреалі – вічний символ того, що навіть найкращі з найкращих не застраховані від помилок.

Сьогодні ця назва знайома майже кожному шанувальнику Формули-1. Багато хто краєм вуха чув розповіді від глядачів-ветеранів, але далеко не кожен знає, як саме звичайний бетонний бар'єр став по-справжньому легендарним. А історія ця веде нас в епоху кінця 90-х – а точніше, в 1999 рік.

Обстановка перед стартом

Початок сезону 1999 року виглядав як продовження попереднього: на перших ролях були Міхаель Шумахер і Міка Хаккінен, а на командних містках розгорталося заочне протистояння Росса Брауна та Едріана Ньюї.

Перед стартом Гран-прі Канади в обох фаворитів сезону було по дві перемоги, а за очками лідирував "Червоний Барон" із відривом у шість залікових пунктів.

Проте болід Макларен виглядав явно швидшим – у перших п'яти гонках поули незмінно діставалися Хаккінену. Однак у Монреалі несподівано саме Шумахер опинився на першій сходинці за підсумками кваліфікації. Різниця між колами головних претендентів склала всього 0,029 секунди – показник, який вважається мінімальним навіть за нинішніми мірками.

Міка Хаккінен і Міхаель Шумахер після кваліфікації до Гран-прі Канади 1999 року

Що ж стосується інших ексчемпіонів, Деймон Хілл стартував із 14-ї позиції, а Жак Вільньов – на своїй домашній трасі – з 16-ї.

Частина 1: Рікардо Зонта

Серед кількох титулованих пілотів, які опинилися в центрі цієї історії, був і один гонщик без будь-яких значущих досягнень у Формулі-1 – Рікардо Зонта. За всю свою кар'єру бразилець набрав лише 3 очки, а титули завойовував лише в молодших серіях.

Проте саме він став першою жертвою тоді ще безіменної стіни біля виходу з останнього повороту під час Гран-прі Канади 1999 року.

Автомобіль безпеки, спричинений стартовим зіткненням між Ярно Труллі, Жаном Алезі та Рубенсом Баррікелло, щойно встиг залишити трасу, як йому довелося повернутися назад – Зонта втратив контроль над задньою частиною боліда та зачепив стіну. Удар не виглядав особливо сильним, але виявився достатнім для пошкоджень, несумісних із продовженням перегонів.

Частина 2: Деймон Хілл

На 7-му колі заїзд відновився. Усе йшло в типовому руслі для перегонів того року – попереду б'ються пілоти Феррарі та Макларена, а в середині – млява боротьба за звання "найкращого серед інших".

Але довго нудьгувати глядачам не довелося, адже на 14 колі в тому ж самому місці в аналогічний спосіб розбив свою машину чемпіон 1996 року – Деймон Хілл: ще один, здавалося б, легкий дотик до стіни, пошкодив кріплення заднього правого колеса. Цього разу зійшов з дистанції вже справжній володар титулу.

Частина 3: Міхаель Шумахер

Роком раніше Шумі до останнього етапу боровся за титул на слабшій машині – зокрема завдяки стабільності та меншій кількості помилок. Але Монреаль-1999 показав, що навіть сам "Червоний Барон" не застрахований від фатальної помилки.

До 30-го кола дует лідерів Шумахер-Хаккінен наздогнав щільну групу кругових пілотів. Звісно ж, Міхаель не бажав втрачати темп і прагнув якнайшвидше пройти цю рухому перешкоду.

Але все вийшло інакше: Шумі перестарався і втратив керування в тому ж самому місці. Якщо попередні два контакти зі стіною були відносно легкими, то лідер "Скудерії" врізався в неї по-справжньому серйозно.

Міхаель Шумахер у "Стіні чемпіонів" Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

Після перегонів, на той момент поки ще дворазовий чемпіон світу, визнав, що це була його особиста помилка. А також додав, що зазвичай із ним подібне трапляється лише раз за сезон.

Частина 4: Жак Вільньов

Звісно, більша частина трибун на Монреалі була одягнена в кольори Феррарі. Тим не менш, глядачі ще не до кінця сумували – адже на трасі все ще залишався канадський пілот – Жак Вільньов, чемпіон сезону 1997. Але тільки до 35-го кола.

За характером ця аварія дещо відрізнялася від попередніх трьох. Якщо в інших пілотів болід починало нести в бік, і вони не встигали його відловити до контакту зі стіною, то Жак врізався в бетонну огорожу передньою частиною машини.

Жак Вільньов у "Стіні чемпіонів" Формула-1 у соціальній мережі X (раніше Twitter)

На тому події, які призвели до появи такого легендарного місця на канадській трасі були закінчені. Однак, це була лише середина заїзду.

Подальша боротьба в гонці

На рестарті після чергової появи автомобіля безпеки сталося зіткнення між Девідом Култхардом та Едді Ірвайном. Хоча обидва пілоти залишилися в перегонах, позиції були втрачені. Як пізніше з'ясується, цей епізод справив на боротьбу за титул куди більший вплив, ніж описані вище події.

Після того як ще дві машини з числа топ-команд відкотилися назад, більше нічого не стояло на шляху до перемоги останнього вцілілого в перегонах чемпіона – Мікі Хаккінена. Однак боротьба за решту місць на подіумі залишалася напруженою.

На другій позиції опинився Джанкарло Фізікелла, а на третій – Хайнц-Харальд Френтцен. Вони так і їхали, поки не вперлися в кругового Олів'є Паніса – того самого, хто раніше вже ігнорував сині прапори і тим самим "допоміг" Шумахеру опинитися в стіні. І цього разу поведінка француза залишилася, м'яко кажучи, некоректною.

Скориставшись тим, що Паніс затримав Фізікеллу, Френтцен зумів прорватися вперед. Але, зрештою, цей маневр виявився марним: за п'ять кіл до фінішу німець розбив болід через проблеми з гальмами. Інцидент призвів до завершення перегонів під автомобілем безпеки.

Що ж стосується третього учасника подіуму, ним став Едді Ірвайн, який після зіткнення з Култхардом влаштував вражаючий прорив. Особливо яскравою видалася його боротьба з Джонні Гербертом.

Подіум Гран-прі Канади 1999: Джанкарло Фізікелло (2 місце), Міка Хаккінен (1 місце) та Едді Ірвайн (3 місце) Getty Images

Підсумки

Як уже згадувалося раніше, після того як одразу три володарі титулу розбилися об один і той самий бетонний відбійник, його прозвали "Стіною чемпіонів". Але найцікавіше – жоден з них толком нічого не втратив.

Деймон Хілл і Жак Вільньов їхали далеко за межами очкової зони. Ба більше, всі їхні сезони після тріумфів проходили настільки мляво, що чимало глядачів уже починали забувати про їхній чемпіонський статус. У цьому контексті інцидент у Монреалі став своєрідним способом нагадати про себе.

Що ж до Шумахера, то його помилка справді коштувала дорого: 14 очок (10 за втрачену перемогу і ще 4 – від того, що Хаккінен піднявся на щабель вище).

Однак уже через дві гонки через проблеми з гальмами Міхаель потрапив у важку аварію на Сільверстоуні, і травма ноги поставила хрест на будь-яких амбіціях у сезоні 1999 року.

Спадщина

Назва "Стіна чемпіонів" міцно увійшла в лексикон гонщиків, журналістів і вболівальників. Цей фрагмент траси претендує на звання найвідомішого у всій Формулі-1, і лише кілька поворотів на "класичних" автодромах можуть скласти йому конкуренцію.

Пізніше чимало відомих пілотів розбивали боліди в тому ж самому місці, що нерідко ставало приводом для іронії та жартів у дусі: "майбутній чемпіон?".

Наприклад, у 2005 році, перебуваючи під тиском з боку Шумахера, помилки там припустився Дженсон Баттон. А вже у 2009-му він завоював титул.

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Часи змінюються, боліди стають швидшими і безпечнішими, але відбійник у Монреалі, як і раніше, залишається символом випробування не тільки для техніки, а й для характеру.

Звісно, справжнім уболівальникам хотілося б, щоб пілоти фінішували, а не вилітали. Але найімовірніше, ще не один болід залишиться в "Стіні чемпіонів".