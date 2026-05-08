Жиль Вільнев – улюбленець Енцо Феррарі та ікона вболівальників Скудерії загинув, так і не встигши стати чемпіоном

"Я не думаю про смерть. Смерть – це частина роботи" ©

8 травня 1982 року. Кваліфікація Гран-прі Бельгії, який відбувався в Зольдері, добігала свого кінця...

Канадський гонщик Жиль Вільнев вирушає на ще одне кваліфікаційне коло. На коло, яке апріорі не могло покращити позиції на стартовій решітці. На вщент розбитих шинах Жиль за будь-яку ціну хотів виграти поул і на шаленій швидкості зачепив болід March Йохена Масса. Після невеличкого контакту з болідом суперника, Феррарі канадця злетів у повітря та кілька разів перекинувся. Сам же гонщик, з причин, які до цього часу є загадкою, вилетів з боліда. Медики знайшли ще живе тіло Вільнева біля відбійників.

Як з'ясувалося пізніше, гощик Феррарі вдарився об той самий відбійник, і внаслідок цього отримав перелом хребта, не сумісний із життям. За кілька годин лікарі констатували смерть одного з найталоновитіших гонщиків в історії Формули-1.

Розбита Феррарі Жиля Вільнева. Через кілька годин буде оголошено про смерть гонщика

Щоб зрозуміти, що змусило Вільнева піти на такий крок, потрібно повернутися на кілька тижнів назад на Гран-прі Сан-Марино в Імолі.

Напарником Вільнева по Феррарі в тому сезону був француз Дідьє Піроні. Француз, який зірок з неба не хапав, був людиною тихою та сором'язливою.

"Коли Жиль був з нами, його перевага була настільки вагомою, що ми в якійсь мірі навіть недооцінювали Дідьє,- сказав якось колишній головний конструктор Ferrari Мауро Форг'єрі. – Просто тому що раз за разом був битий напарником на точно такому ж боліді".

Ідеальний пілот на позиції другого номера, подумаєте ви? Але, як відомо, у тихому болоті чорти водяться. Простіше кажучи, засів у француза всередині демон чи образа. Маючи однаковий болід з канадцем, той постійно програвав своєму напарникові, іноді дуже багато...

Дідьє Піроні, Гран-прі Монако, 1982 рік Getty Images

Порушення домовленостей

До сезону 1982 року Феррарі побудувала дуже сильний болід 126C2, який високо оцінили обидва гонщики Скудерії. На дебютному етапі, правда, жоден з гонщиків команди не фінішував, хоча Жиль Вільнев лідирував більшу частину дистанції у Бразилії, будучи значно швидшим за напарника.

"Після кваліфікації в Ріо (де Жиль показав другий час, а Дідьє – тільки восьмий) Вільнев відкликав мене на пару слів. Він хотів поговорити про Піроні, який зовсім недавно потрапив у сильну аварію на тестах у Франції", – згадував головний конструктор Ferrari у 1982 році Мауро Форг'єрі. "Зараз Дідьє трохи спантеличений, але до наступної гонки він знову буде в порядку, – сказав канадець. – Ви можете попросити своїх колег сильно на нього не насідати?

Вчинок, який у сучасній Формулі навряд чи можливий, а молодим уболівальникам королеви автоспорту просто незрозумілий, якнайкраще характеризує Жиля та багатьох пілотів тієї епохи.

Стосунки партнерів були нормальними, але тільки до гонки в Імолі. На Гран-прі Сан-Марино після кваліфікації, виграної Піроні, гонщики домовилися не атакувати один одного. Однак на останньому колі і в останній точці для обгону Піроні раптом вирвався вперед і виграв гонку. До цього моменту Вільнев повністю довіряв напарнику, але надалі поклявся ніколи з ним більше не розмовляти.

Дідьє Піроні (зліва) та Жиль Вільнев, Гран-прі Монако

Піроні свято вірив, що в Імолі він вчинив чесно, оскільки вважав, що вони з напарником боролися за перемогу. Однак факти, включаючи табличку "Зберігайте позиції", яку механіки тримали на піт-борді, говорили про протилежне.

"В Імолі ми бачили щось більше, ніж просто вкрадену перемогу, – сказала тоді одна неназвана, але високопоставлена людина з паддока. – Піроні прекрасно знав, який ефект його вчинок матиме на Жиля, і робив усе, щоб вивести його з рівноваги".

А потім було останнє коло кваліфікації на Гран-прі Бельгії...

Чи міг Жиль Вільнев вчинити інакше? Напевне, що ні. То була Золота епоха Формули-1 і водночас одна з найбільш трагічних. Епоха, у якій гонщики билися не за гонорари, а за перемоги. Епоха, у якій кожен хотів бути найшвидшим, незважаючи на те, на якій машині їздив. Епоха, у якій Джеймс Гант вже завершив кар'єру, Нікі Лауда лише наближався до свого останнього титулу, а Айртон Сенна ще не розпочав.

Після трагедії

За два тижні після трагедії Формула-1 переїхала в Монако. Феррарі представляв єдиний пілот – Дідьє Піроні став другим. А вже через етап француз виграв поул на Гран-прі Канади, на автодромі, який напередодні отримав і'мя Жиля Вільнева.

"Я хочу присвятити цей поул Жилю, – сказав француз після кваліфікації. – Всі ми знаємо, що якби він зараз був тут, він був би на поулі".

Слова, у щирість яких важко повірити.

"Якби не він, Жиль був би зараз тут", – пробурчав Кеке Росберг (чемпіон світу-1982 – ред). "З ним коїлося щось дивне. У нього були серйозні проблеми особистісного характеру, але вони його, схоже, не хвилювали. Згодом він став дуже зарозумілим і самовпевненим у всьому, включаючи питання потенційного чемпіонства", – згадує конструктор Феррарі Гарві Постлтвейт.

Достеменно невідомо, що змусило Піроні застрягти на старті гонки в Монреалі, але француз став причетним ще до однієї трагедії. Юний Ріккардо Палетті, який стартував з 23 місця, у своїй 2-й гонці в житті на швидкості 180 км/год протаранив болід Піроні та за кілька годин помер у лікарні.

Дідьє Піроні в боліді Феррарі, гонка в Імолі 1982 року Getty Images

Піроні, який після Гран-прі Франції лідирував у чемпіонаті, маючи 9 (величезний відрив для тих часів) очок переваги за 5 етапів до завершення, так і не став чемпіоном. Під час тренувальних заїздів Гран-прі Німеччини в ГоккенГаймі болід француза налетів на повільний Рено свого земляка Алена Проста та кілька разів перекинувся. Як наслідок, важка травма ніг, що було звичайною справою у ті часи – ноги пілотів розташовувалися прямо між передніми колесами. Після аварії Піроні так і не зміг повернутися у Формулу-1, а чемпіоном став Кеке Росберг, який випередив француза усього на 5 очок (це при тому, що Піроні не брав участі в останніх 5 етапах сезону).

Дідьє Піроні на лікарняному ліжку

Спадок

Через 5 років Піроні змагався уже не на автомобілях, а на моторних човнах. У серпні 1987-го він потрапив у аварію в гонці Needles Trophy в районі острова Вайт. Зустрівши сильну хвилю, підняту танкером, француз вирішив не відступати – у результаті його човен перекинувся, і колишній гонщик Ferrari не зміг вибратися.

Незабаром після загибелі француза його подруга Кетрін Гу народила близнюків, яких назвала на честь колишніх напарників по Скудерії – Дідьє Піроні і Жиль Піроні. У 2014 році Жиль Піроні приєднався до команди Mercedes AMG Petronas в якості інженера.

Жиль Вільнев так і не став чемпіоном світу. Не встиг! За свою коротку кар'єру канадець виграв 6 етапів у 67 гонках і 13 разів піднімався на подіум. Вільнева обожнювали буквально всі: уболівальники, гонщики, журналісти... Його любив навіть сам Комендаторе Енцо Феррарі, який, як відомо, любив свої червоні боліди більше за людей.

Жиль Вільнев, 1978 рік Getty Images

"Моє життя повне сумних спогадів, – писав він. – І коли я озираюся назад, я бачу серед улюблених осіб цю видатну людину. Він був моїм сином".

Існує версія, що Жиль Вільнев був найулюбленішим гонщиком усіх часів після Айртона Сенни.

Щойно Жак Вільнев у запеклій боротьбі переміг Міхаеля Шумахера та став чемпіоном світу Формули-1 1997 року Getty Images

1974 рік, Жиль Вільнев дає інтерв'ю канадському журналісту, поряд 4-річний Жак Вільнев Getty Images

Через 15 років після смерті Жиля Вільнева його син Жак зробить те, що не встиг зробити батько. У запеклій боротьбі з Міхаелем Шумахером виграє-таки чемпіонат світу. А перемогу присвятить своєму татові...