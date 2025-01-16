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Астон Мартін готовий дати Ферстаппену контракт на один мільярд фунтів

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 20:48
Астон Мартін готовий дати Ферстаппену контракт на один мільярд фунтів
Макс Ферстаппен

Власник Астон Мартіна Лоуренс Стролл хоче переконати пілота Ред Булл Макса Ферстаппен приєднатися до його команди. Для цього бізнесмен готовий дати гонщику контракт на один мільярд фунтів.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, Стролл заявив потенційним спонсорам, що чотириразовий чемпіон світу перейде до британського колективу.

А щоб це стало реальністю, він запропонує нідерландцю контракт на один мільярд. Проте ці гроші Ферстаппен отримає, якщо погодиться виступати за Астон Мартін до кінця своєї кар'єри у Формулі-1.

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Протягом останніх кількох тижнів Ферстаппен заявляв, що в ідеалі хотів би завершити свою блискучу кар'єру в Ред Булл.

Проте він також дав зрозуміти, що буде виступати за "биків" поки вони дають йому сильний болід.

Нагадаємо, що минулого року Астон Мартін переманив з Ред Булл легендарного конструктора Едріана Ньюї. Британець зароблятиме 20 мільйонів на рік.

Астон Мартін Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

Макс Ферстаппен

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