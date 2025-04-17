Керівник Астон Мартін заперечив роботу Ньюї над нинішнім болідом

Керівник команди Формули-1 Астон Мартін Енді Ковелл напередодні Гран-прі Саудівської Аравії заявив, що Едріан Ньюї зосереджений на розробку боліда 2026 року.

Слова Ковелла передає RacingNews365.

"100% часу Адріана на проєктування припадає на 2026 рік. Він приєднався до команди в березні, тому був період, коли він входив в курс справи з регламентом і в курс справи з концептуальною роботою, яку ми робили в попередні пару місяців", – сказав Ковелл.

Нагадаємо, що у вересні 2024 року стало відомо, що головний інженер Ред Булл перейшов у Астон Мартін, після чого почав працювати над наступним болідом, який вийде разом з оновленим регламентом у 2026 році.

Наразі Астон Мартін розташувалися на сьомій позиції в Кубку Конструкторів, Ленс Стролл здобув 10 очок на перших двох етапах сезону, а Фернандо Алонсо досі немає залікових балів у своєму активі.