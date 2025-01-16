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Астон Мартін спростував інформацію про контракт на мільярд для Ферстаппена

Олексій Погорелов — 16 січня 2025, 22:50
Астон Мартін спростував інформацію про контракт на мільярд для Ферстаппена
Макс Ферстаппен
GPFans

Представник Астон Мартін "категорично заперечив" пошуки командою спонсорів, які профінансують неймовірний контракт Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє Sky Sports.

У західних ЗМІ з'явилася інформація, що власник британського колективу Лоуренс Стролл розповів потенційним спонсорам про плани переманити чотириразового чемпіона світу.

Стролл нібито збирався запропонувати Ферстаппену угоду вартістю один мільярд фунтів. Проте представник Астон Мартін заперечив цю інформацію.

Пілоти команди Фернандо Алонсо та Ленс Стролл мають контракти, які розраховані до кінця 2026 року. Угода Ферстаппена з Ред Булл діятиме до кінця сезону 2028 року.

Раніше новий глобальний керівник Ред Булл з футболу Юрген Клопп зізнався, що він хотів би провести бесіду з Максом Ферстаппеном.

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