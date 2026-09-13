Джонс стала чемпіонкою абсолютного ЧС-2026 з бігу на 400 метрів з бар'єрами

Американська легкоатлетка Джасмін Джонс посіла перше місце у змаганнях з бігу на 400 метрів з бар'єрами серед жінок на абсолютному чемпіонаті світу-2026 з легкої атлетики.

Джонс дісталася 400-метрової позначки за 52,45 секунди. Таким чином, вона встановила свій найкращий результат у сезоні.

Віцечемпіонкою стала словачка Емма Заплеталова, яка є чинною чемпіонкою Європи у цій дисципліні. Трійку лідерок замкнула ще одна представниця США Анна Кокрелл. Вона є "срібною" призеркою Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.

Результати абсолютного ЧС-2026 з легкої атлетики

Біг на 400 метрів з бар'єрами, жінки

Джасмін Джонс (США) – 52,45 Емма Заплеталова (Словаччина) – 52,68 Анна Кокрелл (США) – 53,09

Зауважимо, що цьогорічний абсолютний чемпіонат світу є першим в історії. Турнір заснували у 2024 році, і нині він проводиться вперше. Призовий фонд за перемогу на ньому становить 150 тисяч доларів.

Варто зазначити, що турнір проходить з 11 по 13 вересня 2026 року в Будапешті, Угорщина. Участь у змаганнях беруть лише топ-8 атлетів у технічних дисциплінах та топ-16 у бігових.

Нагадаємо, що Україну на турнірі представляють Ярослава Магучіх, яка виборола перше місце в секторі зі стрибків у висоту, Ірина Геращенко та Юлія Левченко, метальник молота Михайло Кохан (посів третє місце), а також стрибун у висоту Олег Дорощук, який виступить у секторі в цю неділю, 13 вересня.