Впевнена, що в секторі буде дуже висока конкуренція: Магучіх – про старт літнього сезону на третьому етапі Діамантової ліги

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх заявила, що очікує високу конкуренцію серед атлеток на третьому етапі Діамантової ліги-2026.

Її слова передає Суспільне Спорт.

"Я дуже очікую на свій старт сезону, тим паче дівчата минулого тижня чудово відкрили сезон Діамантової ліги. Тож я впевнена, що в секторі буде дуже висока конкуренція, я цього очікую. Провела чудову підготовку та тренування в Португалії, тож впевнена, що перебуваю в чудовій формі. Сподіваюся, ви побачите круті та високі стрибки".

Також Магучіх повідомила, що хоче побити світовий рекорд у висоту 2 метри та 10 сантиметрів, який їй й належить, та запевнила, що одного дня вона зможе цього досягнути.

"Думаю, є можливість стрибнути вище за 2.10 метра. Я хочу стрибати до 2.15 м, але стараюся не фокусуватися на світовому рекорді, а просто насолоджуватися атмосферою змагань. Я знаю, що одного дня це трапиться — коли, я не знаю. Можливо, завтра. Можливо, на наступних змаганнях чи наступного року. Але я хочу це зробити, щоб знову прожити ці емоції".

Третій етап Діамантової ліги у Рабаті відбудеться у неділю, 31 травня. Початок стрибків у висоту – 18:25 за київським часом. Україну на цьому етапі представлятимуть Ярослава Магучіх і Юлія Левченко. Для Магучіх це буде перший виступ у літньому сезоні.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх здобувала перемогу у стрибках у висоту у трьох фіналах поспіль: 2022, 2023 та 2024 роки. У 2024-му українка побила світовий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової, підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Рекорд тримався з 1987 року!