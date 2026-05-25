Левченко виступить разом із Магучіх на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Українські стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступлять на третьому етапі Діамантової ліги сезону 2026 року у марокканському Рабаті.

Про це повідомляє офіційний сайт організаторів.

Для світової рекордсменки Ярослави Магучіх етап у Рабаті стане першим у поточному сезоні. Натомість Юлія виступить у другому поспіль турнірі.

Суперницями українських стрибунок стануть 8 спортсменок із 7 країн світу. Змагання у Рабаті відбудуться 31 травня та розпочнуться о 20:25 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Левченко стала переможницею етапу Діамантової ліги-2026 у китайському Сямені. Українка Ірина Геращенко здобула срібну медаль.