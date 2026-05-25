Зняла спортивну форму і підкорила фанатів: Магучіх показала розкішний образ у сукні

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх вкотре довела, що може привертати увагу не лише на спортивних аренах.

Українська легкоатлетка поділилася в Instagram серією нових світлин, на яких постала у зовсім іншому образі, ніж звикли бачити її вболівальники. Після насиченого тижня тренувань і змагань Ярослава змінила спортивну екіпіровку на елегантну білу сукню з витонченим синім візерунком.

Під час прогулянки спортсменка позувала перед камерою, демонструючи стильний літній образ, який одразу привернув увагу підписників.

Свій допис Магучіх супроводила лаконічним, але промовистим підписом:

"Тиждень у спортивній формі та шаленому темпі завершено. Міняю спортивну форму на улюблену сукню".

Нагадаємо, Ярослава візьме участь у третьому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в марокканському Рабаті.

У поточному сезоні Магучіх уже мала чотири переможні старти. Наприкінці лютого легкоатлетка тріумфувала на чемпіонаті України в приміщенні та здобула "золото" ЧС-2026 у приміщенні, підкоривши висоту 2,01 метра.