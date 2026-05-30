Магучіх засвітилася у популярному шоу: Ярослава роздала стилю в ефірі

Українська легкоатлетка та олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх стала гостею популярного шоу "єПитання", новий випуск якого вже вийшов в ефір.

Спортсменка поділилася атмосферними кадрами зі студії у своїх соцмережах. На фото Ярослава позує разом з іншими учасниками програми та ведучою шоу Лесею Нікітюк.

Для зйомок Магучіх обрала стильний і водночас стриманий образ – чорну вишиванку та шкіряні штани. Фанати одразу засипали спортсменку компліментами, відзначивши її харизму та відчуття стилю.

У підписі до публікації Ярослава зізналася, що команда шоу створила дуже теплу та позитивну атмосферу під час зйомок.

Нагадаємо, Ярослава візьме участь у третьому етапі Діамантової ліги, який відбудеться в марокканському Рабаті.

У поточному сезоні Магучіх уже мала чотири переможні старти. Наприкінці лютого легкоатлетка тріумфувала на чемпіонаті України в приміщенні та здобула "золото" ЧС-2026 у приміщенні, підкоривши висоту 2,01 метра.