Королева повертається: Магучіх і Левченко візьмуть участь на етапі Діамантової ліги в Рабаті
Організатори третього етапу Діамантової ліги в марокканському Рабаті, де виступатимуть українки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, оновили склад учасниць змагань зі стрибків у висоту.
Про це повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.
У порівнянні з попереднім списком відбулася одна зміна – замість британки Морган Лейк виступатиме колишня росіянка Єлєна Куліченко, яка нині представляє Кіпр.
Загалом у секторі для стрибків у висоту серед жінок змагатимуться 10 атлеток із 8 країн світу. Окрім України, ще дві учасниці представлятимуть США.
Оновлена заявка етапу Діамантової ліги у Рабаті:
- Ярослава Магучіх (Україна);
- Юлія Левченко (Україна);
- Елеанор Паттерсон (Австралія);
- Марія Жодзік (Польща);
- Ангеліна Топич (Сербія);
- Ламара Дістін (Ямайка);
- Черіті Хуфнагель (США);
- Каннінгем Вашті (США);
- Імке Оннен (Німеччина);
- Олена Куліченко (Кіпр).
Третій етап Діамантової ліги у Рабаті відбудеться у неділю, 31 травня. Початок стрибків у висоту – 20:25 за київським часом.
Для Ярослави Магучіх це буде перший виступ у літньому сезоні. Натомість Юлія Левченко на другому етапі здобула "золото".
Ірина Геращенко, яка стала срібною призеркою у Сямені, пропустить змагання.
Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобувала перемогу у стрибках у висоту у трьох фіналах поспіль: 2022, 2023 та 2024 роки. У 2024-му українка побила світовий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової, підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Рекорд тримався з 1987 року!