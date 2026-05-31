Королева повертається: Магучіх і Левченко візьмуть участь на етапі Діамантової ліги в Рабаті

Організатори третього етапу Діамантової ліги в марокканському Рабаті, де виступатимуть українки Ярослава Магучіх і Юлія Левченко, оновили склад учасниць змагань зі стрибків у висоту.

Про це повідомляє офіційний сайт Діамантової ліги.

У порівнянні з попереднім списком відбулася одна зміна – замість британки Морган Лейк виступатиме колишня росіянка Єлєна Куліченко, яка нині представляє Кіпр.

Загалом у секторі для стрибків у висоту серед жінок змагатимуться 10 атлеток із 8 країн світу. Окрім України, ще дві учасниці представлятимуть США.

Оновлена заявка етапу Діамантової ліги у Рабаті:

Ярослава Магучіх (Україна);

Юлія Левченко (Україна);

Елеанор Паттерсон (Австралія);

Марія Жодзік (Польща);

Ангеліна Топич (Сербія);

Ламара Дістін (Ямайка);

Черіті Хуфнагель (США);

Каннінгем Вашті (США);

Імке Оннен (Німеччина);

Олена Куліченко (Кіпр).

Третій етап Діамантової ліги у Рабаті відбудеться у неділю, 31 травня. Початок стрибків у висоту – 20:25 за київським часом.

Для Ярослави Магучіх це буде перший виступ у літньому сезоні. Натомість Юлія Левченко на другому етапі здобула "золото".

Ірина Геращенко, яка стала срібною призеркою у Сямені, пропустить змагання.

Нагадаємо, Ярослава Магучіх здобувала перемогу у стрибках у висоту у трьох фіналах поспіль: 2022, 2023 та 2024 роки. У 2024-му українка побила світовий рекорд (2.09) болгарки Стефки Костадінової, підкоривши планку на висоті 2 метри 10 сантиметрів. Рекорд тримався з 1987 року!