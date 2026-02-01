Геращенко в першому старті після народження доньки виграла командний чемпіонат України

Зірка української легкої атлетики Ірина Геращенко з перемогою повернулась із декрету, вигравши командний чемпіонат України.

Бронзова призерка ОІ-2024 у стрибках у висоту розпочала свій виступ з позначки 1.70 м, яку взяла з першої спроби. Згодом Геращенко без проблем підкорила наступні два рубежі – 1.75 та 1.80.

Окрім Геращенко, 1.80 м змогли подолати Оксана Окунєва та Ірина Безсмертна, але вже наступну висоту змогла підкорити лише Геращенко, яка згодом стрибнула на 1.90.

"Я максимально щаслива. Не можу сказати, що очікувала чи не очікувала на 1.90. Я виходила просто стрибати і раділа, що можу робити свою улюблену справу. Після народження донечки я зрозуміла, що стрибки – це те, чим я живу і чим я хочу займатися попри всі труднощі", – розповіла Геращенко після перемоги в коментарі ФЛАУ.

Нагадаємо, Геращенко народила доньку в червні поточного року, а вже у липні повернулася до тренувань.

Українська спортсменка є бронзовим призером Олімпіади-2024 у стрибках у висоту. Також того року вона завоювала бронзу чемпіонату Європи в Римі.

