Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Легка атлетика

Геращенко в першому старті після народження доньки виграла командний чемпіонат України

Володимир Максименко — 1 лютого 2026, 13:53
Геращенко в першому старті після народження доньки виграла командний чемпіонат України
Ірина Геращенко
Instagram Ірини Геращенко

Зірка української легкої атлетики Ірина Геращенко з перемогою повернулась із декрету, вигравши командний чемпіонат України.

Бронзова призерка ОІ-2024 у стрибках у висоту розпочала свій виступ з позначки 1.70 м, яку взяла з першої спроби. Згодом Геращенко без проблем підкорила наступні два рубежі – 1.75 та 1.80.

Окрім Геращенко, 1.80 м змогли подолати Оксана Окунєва та Ірина Безсмертна, але вже наступну висоту змогла підкорити лише Геращенко, яка згодом стрибнула на 1.90.

"Я максимально щаслива. Не можу сказати, що очікувала чи не очікувала на 1.90. Я виходила просто стрибати і раділа, що можу робити свою улюблену справу. Після народження донечки я зрозуміла, що стрибки – це те, чим я живу і чим я хочу займатися попри всі труднощі", – розповіла Геращенко після перемоги в коментарі ФЛАУ.

Нагадаємо, Геращенко народила доньку в червні поточного року, а вже у липні повернулася до тренувань.

Українська спортсменка є бронзовим призером Олімпіади-2024 у стрибках у висоту. Також того року вона завоювала бронзу чемпіонату Європи в Римі.

Раніше Ірина Геращенко розповіла про те, як живе у Києві без світла та опалення.

Ірина Геращенко Легка атлетика

Легка атлетика

Левченко завоювала золото на дебютних змаганнях у 2026 році
Чемпіон світу з бігу на 800 метрів у приміщенні побив рекорд, який тримався 29 років
Найкраща легкоатлетка 2025 року оголосила про вагітність
Туреччина надала громадянство колишній світовій рекордсменці та призеру ОІ-2024 з Кенії
ФЛАУ перенесла юнацький чемпіонат України через наслідки обстрілу Києва

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік