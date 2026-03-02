Українська легкоатлетка Табашник отримала жахливі травми під час чемпіонату України

Українська стрибунка у висоту Катерина Табашник серйозно травмувалась під час свого виступу на чемпіонаті України-2026 з легкої атлетики у приміщенні.

31-річна легкоатлетка завершила змагання на висоті 1,90 метра, отримавши ушкодження під час свого стрибка. Через що змагання були перервані. Табашник винесли на ношах після допомоги медиків.

Став відомий діагноз травми Катерини. Стрибунка у висоту розірвала передню хрестоподібну зв'язку лівого колінного суглоба і надірвала колатеральну зв'язку.

Федерація легкої атлетики України відкрила збір на лікування Табашник, якій знадобилось хірургічне втручання.

Нагадаємо, що чемпіонкою України зі стрибків у висоту стала Ярослава Магучіх. Уродженці Дніпра підкориталась планка на 1,96 метра. Із такою ж висотою змагання зі "сріблом" завершила Юлія Левченко, а третє місце посіла Ірина Геращенко (1,93 метра), яка у червні 2025-го вперше сталою мамою.

Додамо, що у серпні 2022 року після чергового російського обстрілу у Харкові загинула мама бронзової призерки чемпіонату Європи-2023 Табашник.