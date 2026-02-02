Українська правда
Чемпіон Легка атлетика

Далі тільки краще, – Геращенко про гучну перемогу на ЧУ після народження доньки

Сергій Шаховець — 2 лютого 2026, 15:15
Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко поділилася емоціями від перемоги на командному чемпіонату України.

Про свій виступ зіркова легкоатлетка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Перед початком змагань спортсменка відчувала хвилювання, адже через народження дитини пропустила весь 2025 рік. Втім, Ірина зуміла налаштуватися на вирішальний стрибок.

"Насправді я себе налаштовувала просто на те, що мені зараз треба зробити технічно правильний стрибок. І я розуміла, що якщо мені вдасться себе реалізувати "по землі", як говорять, то над планкою також все вийде. Тобто воно одне перейде в інше", – сказала Геращенко.

Олімпійська призерка на чемпіонаті України підкорила планку на висоті 1,90 метра. Проте Ірина не збирається зупинятися на досягнутому.

"Я сподіваюсь далі тільки краще, і більше, і вище", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Ірина Геращенко народила доньку. Вже через місяць спортсменка відновила тренування.

Виступ на командному чемпіонаті України 2026 став для Геращенко першим серйозним стартом після пологів.

Ірина Геращенко Легка атлетика

Ірина Геращенко

