Далі тільки краще, – Геращенко про гучну перемогу на ЧУ після народження доньки

Бронзова призерка Олімпійських ігор 2024 Ірина Геращенко поділилася емоціями від перемоги на командному чемпіонату України.

Про свій виступ зіркова легкоатлетка розповіла в інтерв'ю Суспільне Спорт.

Перед початком змагань спортсменка відчувала хвилювання, адже через народження дитини пропустила весь 2025 рік. Втім, Ірина зуміла налаштуватися на вирішальний стрибок.

"Насправді я себе налаштовувала просто на те, що мені зараз треба зробити технічно правильний стрибок. І я розуміла, що якщо мені вдасться себе реалізувати "по землі", як говорять, то над планкою також все вийде. Тобто воно одне перейде в інше", – сказала Геращенко.

Олімпійська призерка на чемпіонаті України підкорила планку на висоті 1,90 метра. Проте Ірина не збирається зупинятися на досягнутому.

"Я сподіваюсь далі тільки краще, і більше, і вище", – зазначила Геращенко.

Нагадаємо, що у червні 2025 року Ірина Геращенко народила доньку. Вже через місяць спортсменка відновила тренування.

Виступ на командному чемпіонаті України 2026 став для Геращенко першим серйозним стартом після пологів.