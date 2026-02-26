Магучіх поділилася добіркою фото з тренувань перед стартом чемпіонату України з легкої атлетики

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх активно готується до головного внутрішнього старту сезону.

Українська стрибунка у висоту опублікувала у своєму Instagram добірку світлин із тренувального процесу та коротко, але емоційно анонсувала майбутні змагання:

"До чемпіонату України залишилось кілька днів. Попереду – емоції, адреналін і боротьба".

Нагадаємо, що з 27 лютого по 1 березня у Києві відбудеться чемпіонат України з легкої атлетики. Очікується участь провідних зірок національної збірної. Серед головних фаворитів у секторі для стрибків у висоту – Олег Дорощук, Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

