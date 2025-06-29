Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Легка атлетика

Фельфнер посів друге місце у метанні списа на командному чемпіонаті Європи

Станіслав Лисак — 29 червня 2025, 23:08
Фельфнер посів друге місце у метанні списа на командному чемпіонаті Європи
Getty Images

Український легкоатлет Артур Фельфнер посів друге місце в метанні списа серед чоловіків на командному чемпіонаті Європи 2025.

Уродженець Конотопа у 5 спробі зумів продемонструвати результат 80,54 м. Для українця – це особистий рекорд сезону.

Нагадаємо, командний чемпіонат Європи проходить в Мадриді та завершується сьогодні, 29 червня.

Збірна України за підсумками змагань посіла 14 місце в загальному заліку та опустилася до другого дивізіону.

Напередодні Ярослава Магучіх завоювала перше місце у стрибках у висоту. Артем Левченко з особистим рекордом став п’ятим у штовханні ядра.

У суботу, 28 червня, збірну України дискваліфікували у чоловічій естфаеті 4х100 метрів. У п’ятницю, 27 червня, Михайло Кохан переміг у метанні молота, також оновивши особистий рекорд – 81,66 метра.

Останні новини