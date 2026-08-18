Фельфнер виступить на наступному етапі Діамантової ліги

Український метальник списа Артур Фельфнер візьме участь у наступному етапі легкоатлетичної Діамантової ліги в швейцарські Лозанні.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Окрім Фельфнера, у Лозанні виступлять Румеш Таранга Патіраге (Шрі-Ланка), Юліан Вебер (Німеччина), Андерсон Пітерс (Гренада), Кешорн Волкотт (Тринідад і Тобаго), Кертіс Томпсон (США), Нірадж Чопра (Індія), Якуб Вадлейх (Чехія), Саймон Віланд (Швейцарія).

Для Фельфнера це буде сьомий у кар'єрі виступ на етапі Діамантової ліги. Саме у Лозанні в минулому році він показав свій найкращий результат – четверте місце з показником 83,28 м.

Етап у Лозанні відбудеться у п'ятницю, 21 серпня. Змагання у метанні молота серед чоловіків розпочнуться о 21:22 за київським часом. Минулого тижня Фельфнер не пробився у фінал чемпіонату Європи-2026.