Фельфнер не зумів пробитися у фінал змагань з метання списа на ЧЄ-2026

Українець Артур Фельфнер не зміг пробитися у фінал змагань з метання списа на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який наразі проходить у Бірмінгемі.

Наш спортсмен у своїй найкращій спробі показав результат 76.37 метри, чого не вистачило, аби потрапити до топ-12.

Фінал змагань відбудеться в суботу, 15 серпня, початок о 22:01.

Напередодні обидві представниці України, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату Європи 2026 року в жіночих стрибках у висоту.