Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Легка атлетика

Фельфнер не зумів пробитися у фінал змагань з метання списа на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 13 серпня 2026, 16:51
Фельфнер не зумів пробитися у фінал змагань з метання списа на ЧЄ-2026
Артур Фельфнер
Getty Images

Українець Артур Фельфнер не зміг пробитися у фінал змагань з метання списа на чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики, який наразі проходить у Бірмінгемі.

Наш спортсмен у своїй найкращій спробі показав результат 76.37 метри, чого не вистачило, аби потрапити до топ-12.

Фінал змагань відбудеться в суботу, 15 серпня, початок о 22:01.

Напередодні обидві представниці України, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату Європи 2026 року в жіночих стрибках у висоту.

Легка атлетика Артур Фельфнер Метання списа

Легка атлетика

Геращенко: Спека не вплинула на стрибки
Магучіх: Приїхала на ЧЄ-2026 стрибати та отримувати кайф
Магучіх і Геращенко пробилися до фіналу ЧЄ-2026 у стрибках у висоту
Кваліфікація ЧЄ-2026 за участі Магучіх та Геращенко: онлайн-трансляція
Багінський не зміг фінішувати у бігу на 110 метрів з бар'єрами в межах півфіналу ЧЄ-2026

Останні новини