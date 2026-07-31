Визначився остаточний склад збірної України на чемпіонат Європи-2026

10-16 серпня в Бірмінгемі, Велика Британія, відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Україну на ньому представлятимуть 25 атлетів і атлеток, інформує пресслужба ФЛАУ.

За підсумками перерозподілу ліцензій Україна здобула ще чотири місця: Аліна Кишкіна (400 метрів з бар'єрами), Олег Кукота (110 метрів з бар'єрами), Марина Килипко (стрибки з жердиною), Роман Горбачов (спортивна ходьба, півмарафон)

Водночас одразу 13 українських легкоатлетів не потрапили до фінального складу на турнір, зокрема: Юлія Левченко (стрибки у висоту), Ольга Корсун та Анна Красуцька (потрійний стрибок).

Склад збірної України на ЧЄ-2026

400 м, чоловіки: Олександр Погорілко

110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський, Олег Кукота

400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін

Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко

Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін

Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська

Метання молота, жінки: Ірина Климець

Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан

Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер

Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук

Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук

Спортивна ходьба, півмарафон: Микола Рущак, Роман Горбачов

Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на Континентальному турі, що проходив у Банській Бистриці, Словаччина.