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Визначився остаточний склад збірної України на чемпіонат Європи-2026

Олексій Мурзак — 31 липня 2026, 22:42
Визначився остаточний склад збірної України на чемпіонат Європи-2026
Ярослава Магучіх
Getty Images

10-16 серпня в Бірмінгемі, Велика Британія, відбудеться чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Україну на ньому представлятимуть 25 атлетів і атлеток, інформує пресслужба ФЛАУ.

За підсумками перерозподілу ліцензій Україна здобула ще чотири місця: Аліна Кишкіна (400 метрів з бар'єрами), Олег Кукота (110 метрів з бар'єрами), Марина Килипко (стрибки з жердиною), Роман Горбачов (спортивна ходьба, півмарафон)

Водночас одразу 13 українських легкоатлетів не потрапили до фінального складу на турнір, зокрема: Юлія Левченко (стрибки у висоту), Ольга Корсун та Анна Красуцька (потрійний стрибок).

Склад збірної України на ЧЄ-2026

  • 400 м, чоловіки: Олександр Погорілко
  • 110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський, Олег Кукота
  • 400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна
  • Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко
  • Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін
  • Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко
  • Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін
  • Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська
  • Метання молота, жінки: Ірина Климець
  • Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан
  • Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер
  • Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук
  • Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук
  • Спортивна ходьба, півмарафон: Микола Рущак, Роман Горбачов
  • Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук

Раніше повідомлялося, що українська легкоатлетка Ірина Будзинська стала срібною призеркою зі стрибків у довжину на Континентальному турі, що проходив у Банській Бистриці, Словаччина.

Легка атлетика Ярослава Магучіх Артур Фельфнер

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