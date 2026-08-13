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У мене поки що немає відповіді: Фельфнер – про невихід у фінал ЧЄ-2026

Олександр Булава — 13 серпня 2026, 19:53
У мене поки що немає відповіді: Фельфнер – про невихід у фінал ЧЄ-2026
Ulf Schiller/athletix.ch

Українець Артур Фельфнер відреагував на свій невихід до фіналу чемпіонату Європи з легкої атлетики у метанні списа.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Попри вдалий сезон, спортсмен не подолав кваліфікацію через технічні помилки, однак зізнався, що вірив у позитивний результат до останньої спроби.

"Я не знаю, чесно. В мене поки що немає взагалі відповіді. Все йшло дуже добре по сезону. Не знаю, чому.

Невдала перша спроба? Не знаю, трохи з технічними моментами не впорався. Дуже занизько метав спис. Якби підняв трохи вище, були б в теорії кваліфікаційні метри. Але так сталося – не знаю, чому. На таких змаганнях поки що не щастить мені. Сподіваюся, скоро буде краще.

Якщо чесно, звичайно, налаштовувався на першу спробу, але до третьої, останньої, вірив, що можу метнути за 79 метрів так точно", – сказав Фельфнер.

Напередодні обидві представниці України, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, пробилися до фіналу чемпіонату Європи 2026 року в жіночих стрибках у висоту.

Артур Фельфнер

Артур Фельфнер

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