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Левченко з особистим рекордом став п’ятим на командному чемпіонаті Європи

Олег Дідух — 29 червня 2025, 20:41
Левченко з особистим рекордом став п’ятим на командному чемпіонаті Європи
Артем Левченко
ФЛАУ

Український легкоатлет Артем Левченко посів п’яте місце в штовханні ядра серед чоловіків на командному чемпіонаті Європи 2025. Це принесло Україні ще 12 балів у командний залік.

Левченко посів п’яте місце завдяки результату в 20,36 метра. Це його особистий рекорд.

Українець завершив боротьбу на турнірі після 5 спроб. Шосту спробу виконували лише четверо найкращих спортсменів.

Нагадаємо, командний чемпіонат Європи проходить в Мадриді та завершиться в неділю, 29 червня. Турнір стартував у четвер, 26 червня.

В суботу, 28 червня, збірну України дискваліфікували у чоловічій естфаеті 4х100 метрів.

У п’ятницю, 27 червня, Михайло Кохан переміг у метанні молота, також оновивши особистий рекорд – 81,66 метра.

Легка атлетика Артем Левченко

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