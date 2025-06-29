Магучіх упевнено здобула перемогу на командному чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу у стрибках у висоту серед жінок на командному чемпіонаті Європи 2025. Це принесло Україні ще 16 балів у загальний залік.

Дніпрянка з першої спроби продемонструвала результат 2,0 м., проте стрибнути 2,03 та показати найкращий результат сезону у світі Магучіх не вдалося.

Друге місце посіла білоруська стрибунка, що зараз виступає під польським прапором Марія Жодзік, третьою стала німкеня Імке Оннен.

Нагадаємо, командний чемпіонат Європи проходить в Мадриді та завершиться в неділю, 29 червня. Турнір стартував у четвер, 26 червня.

Збірна України наразі посідає 14 місце та продовжує боротися за виживання в першому дивізіоні. Відставання від 13-ї Угорщини наразі складає 12,5 очок, саме ця сходинка дозволяє зберегти прописку в еліті.

Напередодні Артем Левченко з особистим рекордом став п’ятим у штовханні ядра. У суботу, 28 червня, збірну України дискваліфікували у чоловічій естфаеті 4х100 метрів.

У п’ятницю, 27 червня, Михайло Кохан переміг у метанні молота, також оновивши особистий рекорд – 81,66 метра.