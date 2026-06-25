Не вистачило 2 см для побиття рекорду: Будзинська виграла етап Континентального туру в Єрусалимі

Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула золоту медаль на турнірі "срібного" рівня Континентального туру в ізраїльському Єрусалимі.

25-річна атлетка вже з першого стрибка була першою (6.49 м.), а в пізніших спробах вона лише покращувала свої результати (6.67 м. та 6.58 м.). Проте найвдалішим стрибком став останній – 6.80 м. Будзинській не вистачило для побиття власного ж рекорду (6.82 м. на змаганнях в Лімасолі) всього двох сантиметрів.

Друге місце посіла ізраїльська атлетка Ромі Тамір. Вона поступилась українці на 43 сантиметри. Трійку лідерів закрила інша представниця Ізраїлю Мілі Тункель із результатом 6.16 м.

Також участь в змаганнях брала ще одна легкоатлетка з України Анастасія Корчаніна. Вона залишилася поза подіумом та посіла восьме місце. Найкращим результатом Корчаніної став стрибок на 5,69 м.

Стрибки у довжину (жінки)

Ірина Будзинська (Україна) – 6.80 м Ромі Тамір (Ізраїль) – 6.37 м Мілі Тункель (Ізраїль) – 6.16 м...8. Анастасія Корчаніна (Україна) – 5.69 м

Нагадаємо, що це не перша перемога Будзинської у Континентальному турі "срібного" рівня. Раніше українка здобула перемогу на етапі в Німеччині, стрибнувши на 6.73 м.

Додамо, що на початку червня українська легкоатлетка здобула золоту нагороду на ще одному етапі Континентального туру в австрійському Санкт-Пельтені.

Раніше Будзинська завоювала бронзу на змаганнях Світового туру в Греції, а також здобула перемогу на етапі бронзової серії Світового туру, що дозволило їй кваліфікуватись на чемпіонат Європи.