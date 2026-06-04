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Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру в Австрії

Олександр Булава — 4 червня 2026, 20:34
Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру в Австрії
ФЛАУ

Українська стрибунка в довжину Ірина Будзинська здобула перемогу на етапі Континентального туру в австрійському Санкт-Пельтен.

Українська легкоатлетка захопила лідерство вже після першої серії стрибків і втримала першу позицію до завершення змагань.

У другій спробі Будзинська була близькою до повторення свого найкращого результату – вона стрибнула на 6,65 м, поступившись лише одним сантиметром своєму попередньому показнику.

Континентальний тур, Стрибки в довжину

  1. Ірина Будзинська (Україна) – 6,66 м
  2. Петра Фаркаш (Угорщина) – 6,63 м
  3. Мойо Барді (Австрія) – 6,23 м

Нагадаємо, наприкінці квітня Будзинська завоювала бронзу на змаганнях Світового туру в Греції, а також здобула перемогу на етапі бронзової серії Світового туру, що дозволило їй кваліфікуватись на чемпіонат Європи.

Напередодні зіркова українська стрибунка у висоту Юлія Левченко здобула перемогу на етапі Континентального туру в Турку, Фінляндія.

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