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Магучіх: Я була не в найкращій формі

Олег Дідух — 21 червня 2026, 18:10
Магучіх: Я була не в найкращій формі
Ярослава Магучіх
ФЛАУ

Зіркова українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх поділилася враженнями від свого виступу на турнірі Ігри FBK-2026 у Хенгело (Нідерланди), який є етапом Континентального туру з легкої атлетики.

Слова 24-річної легкоатлетки наводить Суспільне спорт.

"Сьогодні я була не в найкращій формі, оскільки, на жаль, не стрибнула на два метри. Думаю, наступного разу я повернуся сюди і стрибну набагато вище, вище за можливе. Мені здається, що потрібно більше часу, щоб попрацювати над технікою відштовхування, але сьогодні я була просто не в формі", – заявила українка.

Нагадаємо, Магучіх перемогла з результатом 1,94 м, після чого не взяла висоту в 2,00 м. З урахуванням зимових стартів у приміщенні, переможна серія Магучіх продовжилася до 5 турнірів поспіль. Наприкінці травня вона перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).

Легка атлетика Ярослава Магучіх

Ярослава Магучіх

Магучіх перемогла на Континентальному турі в Нідерландах
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