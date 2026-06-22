Українські легкоатлети здобули 7 медалей на чемпіонаті Балканської Асоціації

Українські легкоатлети здобули сім нагород на чемпіонаті Балканської Асоціації, який проходив у Греції.

Про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Україна виборола три золоті медалі завдяки Дмитру Багінському в бігу на 110 метрів з бар'єрами, Ірині Климець у метанні молота та Тетяні Білик у багатоборстві.

Також срібну нагороду здобула Аліна Кишкіна у бігу на 400 метрів з бар'єрами.

Бронзові медалі виграли Олександр Погорілко у бігу на 400 метрів, Валентин Лобода у стрибках із жердиною та естафетна команда 4х400 метрів у складі Вовченка, Погорілка, Сміяна та Барабанова.

Підсумок по нагородах на чемпіонаті Балканської Асоціації (Греція)

3 "золота" – Багінський (110 з/б), Климець (молот), Білик (багатоборство)

1 "срібло" – Кишкіна (400 м з/б)

3 "бронзи" – Погорілко (400м) Лобода (жердина) естафетна комнада 4х400 (Вовченко, Погорілко, Сміян, Барабанов)

Загалом українську команду на турнірі представляли 24 спортсмени.

Нагадаємо, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на турнірі Ігри FBK-2026 у Нідерландах, який є етапом Континентального туру з легкої атлетики.