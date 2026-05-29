Чемпіон Легка атлетика

Українка Будзинська виборола бронзу етапу Світового туру в Греції

Сергій Шаховець — 29 травня 2026, 14:18
Ірина Будзинська
instagram.com/irimboost/

Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська посіла третє місце на турнірі Filathlitkos Kallitheas-2026 – етапі бронзової серії Світового туру в Греції.

Легкоатлетка у другій спробі стрибнула на 6,61 м. Для Ірини це був другий найкращий результат у кар'єрі. До особистого рекорду не вистачило чотирьох сантиметрів.

У четвертій спробі Будзинська стрибнула на 6,71 м, але її результат не зарахували через попутний вітер +3,9 м/с.

Переможницею змагань стала румунка Аліна Ротару-Коттманн з результатом 6.85 м. Срібну медаль здобула представниця Кіпру Філіппа Фотопулу (6,73 м).

Світовий тур, Греція. Стрибки у довжину, жінки

  1. Аліна Ротару-Коттманн (Румунія) – 6.85 м (+2.1)
  2. Філіппа Фотопулу (Кіпр) – 6.73 м (+3.5)
  3. Ірина Будзинська (Україна) – 6.61 м (-0.3)

Раніше повідомлялося, що Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступатимуть на етапі Діамантової ліги у Рабаті. Організатори визначилися зі списком учасниць змагань зі стрибків у довжину.

