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Будзинська з рекордом турніру виграла етап Континентального туру в Німеччині

Микола Літвінов — 20 червня 2026, 20:28
Будзинська з рекордом турніру виграла етап Континентального туру в Німеччині
Ірина Будзинська
ФЛАУ

Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська здобула золоту медаль та побила турнірний рекорд на етапі Срібного рівня Світового континентального туру, який проходить в Німеччині.

25-річна атлетка стрибнула на 6.73 метра. Цей показник став другим найкращим результатом у її кар'єрі та приніс перемогу на турнірі в місті Ессен.

У боротьбі за першість українка обійшла представницю Пуерто-Рико Алісбет Фелікс Боєр та шведку Тільде Йоганссон, які замкнули трійку лідерок.

Стрибки в довжину. Жінки. 

  1. Ірина Будзинська (Україна) – 6.73 м
  2. Алісбет Фелікс Боєр (Пуерто-Рико) – 6.56 м
  3. Тільде Йоганссон (Швеція) – 6.45 м

Для українки це вже четвертий виграний старт у літньому сезоні та третій поспіль, проте саме на Срібному рівні вона тріумфувала вперше в поточній кампанії.

Нагадаємо, що на початку червня українська легкоатлетка здобула золоту нагороду на ще одному етапі Континентального туру в австрійському Санкт-Пельтені. 

Раніше Будзинська завоювала бронзу на змаганнях Світового туру в Греції, а також здобула перемогу на етапі бронзової серії Світового туру, що дозволило їй кваліфікуватись на чемпіонат Європи.

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