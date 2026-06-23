Росію позбавили медалі Олімпіади-2012

Росія втратила срібну медаль у легкій атлетиці, завойовану на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

На Іграх-2012 росіянка Катерина Гулієва завоювала срібло в бігу на 800 метрів. Проте в березні 2024 року вона отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. 23 травня 2025 року її апеляція була відхилена.

Таким чином, срібло Олімпіади-2012 у бігу на 800 метрів отримала кенійка Памела Джелімо, бронза дісталася Алісії Монтано з США.

Зазначимо, що на той момент Гулієва представляла Росію, проте з 2021 року вони виступає за Туреччину.

Напередодні чеську тенісистку Маркету Вондроушову дискваліфікували на чотири роки.