Магучіх заінтригувала фанатів літнім фото: українська чемпіонка натякнула на свою улюблену ягоду

Олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Ярослава Магучіх потішила своїх підписників новою серією атмосферних літніх фотографій.

Українська легкоатлетка опублікувала кадри, на яких позує біля дерева, всипаного стиглими черешнями, а також показала соковиті ягоди крупним планом.

Втім, найбільше уваги фанатів привернули не самі світлини, а підпис спортсменки. Магучіх вирішила трохи заінтригувати аудиторію та запропонувала вгадати її улюблену ягоду.

"Я не скажу, яка моя улюблена ягода, але знаки будуть. А яка ягода — ваш головний літній краш?" — написала українка.

Нагадаємо, напередодні Магучіх здобула перемогу на турнірі Ігри FBK-2026 у Нідерландах, який є етапом Континентального туру з легкої атлетики.

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З урахуванням зимових стартів у приміщенні, переможна серія Ярослави продовжилася до 5 турнірів поспіль. Наприкінці травня вона перемогла на етапі Діамантової ліги у Рабаті (Марокко).