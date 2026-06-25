Тренерка Магучіх: Ярослава додала у швидкості та силі

Особиста тренерка Ярослави Магучіх, Тетяна Степанова, розповіла про прогрес зіркової української стрибунки в тренувальному процесі.

Слова Степанової наводить Суспільне спорт.

"У тренуванні вона додала сили, швидкості, але поки що немає цього відштовхування вгору. Я думаю, що все це буде, тому що потенціал великий. Попрацюємо над тим, щоб вона ментально зрозуміла, що потрібно робити. Я думаю, що справа не в тому, що вона не готова стрибати, а в тому, що зараз у неї в голові.

2,10 м є, але приходить сезон – і ти знову все починаєш з нуля. Дуже добре попрацював Сергій Петрович Степанов у залі загальної фізичної підготовки. У нас два тренери, ми працюємо разом. Він дзвонив після змагань і казав, що видно, наскільки додалося сили. Та й спроба на 1,97 м була дуже хорошою. Вона перелетіла цю висоту з великим запасом.

Вона додала у швидкості та силі. І я думаю, що до вересня це буде дуже добре. Потім вона спіймає в голові, як потрібно літати, як потрібно відштовхуватися стопою, тому що зараз вона її трохи розслабляє під час постановки на доріжку. Думаю, все буде добре", – заявила тренерка.